PROJENİN TOPLAM BEDELİ 2,46 MİLYAR EURO

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 2 milyar 460 milyon euro olarak açıklandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan resmi bildirimde şu ifadelere yer verildi: