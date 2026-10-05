ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2,46 milyar euroluk sözleşme
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı.
Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında tarihi sözleşmelere imza atıldı.
Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
PROJENİN TOPLAM BEDELİ 2,46 MİLYAR EURO
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 2 milyar 460 milyon euro olarak açıklandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan resmi bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 euro olan sözleşmeler imzalanmıştır."