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Gram altında kritik eşik: Güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri fiyatları baskılıyor

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Gram altında kritik eşik: Güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri fiyatları baskılıyor

Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalırken yatırımcıların gözü Fed'in faiz politikasına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altında 6 bin 500 liranın kritik eşik olduğunu belirterek bu seviyenin altına inilmesi halinde farklı bir tablonun gündeme gelebileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki seyir altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ons altının 4 bin 100 dolar seviyelerinde bulunduğuna dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altında ise 6 bin 500 liranın üzerinde kalıcılığın önemine işaret etti. Erdem, Fed'in faiz artırımına gitme ihtimalinin zayıflamasının altındaki düşüşü sınırladığını ifade etti.

ALTINDA FED VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Erdem, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlü doların değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Erdem, "Altın, ABD'deki tahvil faizlerinin yükselmesi ve güçlü dolar nedeniyle biraz baskılandı. Ancak Fed'in yapacağı toplantıdan faiz artırımının çıkma ihtimali biraz zayıfladı. Bu da düşüşü sınırlı tuttu. Şu anda çok anlamlı bir düşüş yok. Hala 4 bin 100 dolar seviyelerindeyiz. 4 bin 300 dolarlardan bu seviyeye gelmiştik" dedi.

Güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. (Foto: ahaber.com.tr)Güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. (Foto: ahaber.com.tr)

GRAM ALTINDA 6 BİN 500 LİRA KRİTİK EŞİK

Gram altındaki seviyelere dikkat çeken Erdem, 6 bin 500 liranın kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Erdem, "Gram altına baktığımızda hala 6 bin 500 liranın üzerinde kalması önemli. Bunun altına inerse o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ancak uzun süredir 6 bin 500 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Faruk Erdem, gram altında 6 bin 500 liranın kritik eşik olduğuna dikkat çekti. (Foto: ahaber.com.tr)Faruk Erdem, gram altında 6 bin 500 liranın kritik eşik olduğuna dikkat çekti. (Foto: ahaber.com.tr)

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Doların küresel ölçekte güçlü kalmasının yatırımcı tercihlerinde etkili olduğunu belirten Erdem, yüksek faiz ve tahvil getirilerinin paranın yönünü değiştirdiğine dikkat çekti.

Erdem, "Dolar güçlü kaldığı, faizler ve tahvil faizleri yüksek seyrettiği sürece para oralara gidiyor. Dolayısıyla altın baskılanıyor. Dolar güçlü olduğunda yatırımcı için altın daha pahalı hale geliyor ve altına yönelim azalıyor. Dolar, dünya para birimleri karşısında güçlendiği için altın pahalı hale geliyor. Çünkü altın dolarla ölçülen bir varlık" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ons altının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor. (Foto: ahaber.com.tr)Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ons altının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor. (Foto: ahaber.com.tr)

PETROLDE ENFLASYON RİSKİ

Küresel piyasalardaki bir diğer önemli başlığın enerji fiyatları olduğunu belirten Erdem, Kızıldeniz'deki gelişmeler ile Hürmüz hattındaki gerilimin petrol piyasası üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Erdem, "Küresel krizler devam ediyor. Sadece Hürmüz değil, Husilerin hareketleri de bölgedeki stresi artırıyor. Burası enerjinin merkezi konumunda. Suudi Arabistan da petrol üreticisi bir ülke. Dolayısıyla yaşanan kriz stresi artırıyor" dedi.

Petrolün 100 dolar sınırında bulunduğunu belirten Erdem, "Petrol 99 dolardı ve hala 100 dolar sınırında. Küçük bir düşüş var ancak sıkıntı devam ediyor. Enflasyon baskısı da sürüyor. Petrol savaştan önce 60-70 dolar aralığındaydı. O seviyelere gelmesi için hala yüzde 20-30 düşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon açısından risk oluşturuyor. (Foto: ahaber.com.tr)Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon açısından risk oluşturuyor. (Foto: ahaber.com.tr)

KIŞ ÖNCESİ ENERJİ MALİYETLERİNE DİKKAT

Petrol fiyatlarında güçlü bir gerilemenin kısa sürede gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Erdem, yaklaşan kış dönemine dikkat çekti.

Erdem, "Petrolün düşmesi için hem üretimin artması hem de Hürmüz'ün açılması gerekiyor. Bunun çok hızlı gerçekleşeceği görünmüyor. Bu durum yaklaşan kış için büyük bir stres kaynağı" dedi.

Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine değinen Erdem, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyrin üretimden ulaşıma kadar birçok alanı etkilediğini söyledi.

Erdem, "Maliyetler artacak. Avrupa ısınma sorunu yaşayabilir. Bu durum sosyal hayatla birlikte üretimi de etkiliyor. Doğal gaz ve akaryakıt fiyatları şu anda yüksek. Navlun, yani nakliye fiyatlarının artması bütün ürünleri etkiliyor. Enerji ithal eden bir ülke olarak yüksek petrol bizim için de stres ve tehlike, aynı zamanda enflasyon demek" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısının gözü 6 bin 500 lira seviyesinin yanı sıra dolar ve tahvil faizlerindeki seyirde olacak. (Foto: ahaber.com.tr)Altın yatırımcısının gözü 6 bin 500 lira seviyesinin yanı sıra dolar ve tahvil faizlerindeki seyirde olacak. (Foto: ahaber.com.tr)

BORSADA GÖZLER ENFLASYON VE FON GELİŞMELERİNDE

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Erdem, pazartesi günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından bankacılık hisselerinin öncülüğünde yükseliş yaşandığını söyledi.

Erdem, "Borsa, pazartesi günü özellikle enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bankacılık hisseleriyle birlikte yükseldi ve biraz toparlandı. Bugün ise küçük bir yatay seviyede açıldı. Fon meselesiyle ilgili gelişmeler de borsayı etkiliyor" dedi.

Fon sürecine ilişkin gelişmelerin piyasalara olumlu yansıyabileceğini ifade eden Erdem, TMSF bünyesinde açılan hesaba ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, "Bu paraları gönüllü olarak iade etmek için TMSF bünyesinde bir hesap açılmıştı. Paraların yüzde 90'a yakınının iade edilmesi yönünde niyet belirtildiği söyleniyor. Kısa sürede hak sahiplerinin paralarının ödenmeye başlayacağı yönünde bilgiler geliyor. Fon kurulu tekrar toplanacak. Adli süreç de bir taraftan ilerliyor. Bütün bunların borsaya ve piyasalara olumlu yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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