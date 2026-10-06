Gram altında kritik eşik: Güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri fiyatları baskılıyor
Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalırken yatırımcıların gözü Fed'in faiz politikasına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altında 6 bin 500 liranın kritik eşik olduğunu belirterek bu seviyenin altına inilmesi halinde farklı bir tablonun gündeme gelebileceğini söyledi.
Küresel piyasalarda güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki seyir altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ons altının 4 bin 100 dolar seviyelerinde bulunduğuna dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altında ise 6 bin 500 liranın üzerinde kalıcılığın önemine işaret etti. Erdem, Fed'in faiz artırımına gitme ihtimalinin zayıflamasının altındaki düşüşü sınırladığını ifade etti.
ALTINDA FED VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI
Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Erdem, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlü doların değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Erdem, "Altın, ABD'deki tahvil faizlerinin yükselmesi ve güçlü dolar nedeniyle biraz baskılandı. Ancak Fed'in yapacağı toplantıdan faiz artırımının çıkma ihtimali biraz zayıfladı. Bu da düşüşü sınırlı tuttu. Şu anda çok anlamlı bir düşüş yok. Hala 4 bin 100 dolar seviyelerindeyiz. 4 bin 300 dolarlardan bu seviyeye gelmiştik" dedi.
GRAM ALTINDA 6 BİN 500 LİRA KRİTİK EŞİK
Gram altındaki seviyelere dikkat çeken Erdem, 6 bin 500 liranın kritik bir eşik olduğunu vurguladı.
Erdem, "Gram altına baktığımızda hala 6 bin 500 liranın üzerinde kalması önemli. Bunun altına inerse o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ancak uzun süredir 6 bin 500 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
GÜÇLÜ DOLAR ALTINI NEDEN BASKILIYOR?
Doların küresel ölçekte güçlü kalmasının yatırımcı tercihlerinde etkili olduğunu belirten Erdem, yüksek faiz ve tahvil getirilerinin paranın yönünü değiştirdiğine dikkat çekti.
Erdem, "Dolar güçlü kaldığı, faizler ve tahvil faizleri yüksek seyrettiği sürece para oralara gidiyor. Dolayısıyla altın baskılanıyor. Dolar güçlü olduğunda yatırımcı için altın daha pahalı hale geliyor ve altına yönelim azalıyor. Dolar, dünya para birimleri karşısında güçlendiği için altın pahalı hale geliyor. Çünkü altın dolarla ölçülen bir varlık" değerlendirmesinde bulundu.