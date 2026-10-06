Küresel piyasalarda güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki seyir altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ons altının 4 bin 100 dolar seviyelerinde bulunduğuna dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altında ise 6 bin 500 liranın üzerinde kalıcılığın önemine işaret etti. Erdem, Fed'in faiz artırımına gitme ihtimalinin zayıflamasının altındaki düşüşü sınırladığını ifade etti.

ALTINDA FED VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Erdem, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlü doların değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Erdem, "Altın, ABD'deki tahvil faizlerinin yükselmesi ve güçlü dolar nedeniyle biraz baskılandı. Ancak Fed'in yapacağı toplantıdan faiz artırımının çıkma ihtimali biraz zayıfladı. Bu da düşüşü sınırlı tuttu. Şu anda çok anlamlı bir düşüş yok. Hala 4 bin 100 dolar seviyelerindeyiz. 4 bin 300 dolarlardan bu seviyeye gelmiştik" dedi.