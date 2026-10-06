Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8-9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 merkez bankası başkan yardımcısı katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünyanın farklı noktalarından merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da bir araya getirecek. İstanbul Ekonomi Forumu, 8-9 Ekim'de TCMB'nin İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel sorunların kapsamlı şekilde ele alınacağı forumda, uluslararası politika diyaloğu ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

16 MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTANBUL'A GELİYOR

İstanbul Ekonomi Forumu'na 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 merkez bankası başkan yardımcısı katılacak.

Foruma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de katılım sağlayacak.

KÜRESEL EKONOMİNİN GELECEĞİ MASADA

Forumda giderek parçalanan küresel ekonomide izlenecek yollar, belirsizlik ortamında para politikası ve borç dinamikleri gibi önemli başlıklar ele alınacak.

Katılımcılar, küresel ekonominin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşırken uluslararası politika diyaloğu ve iş birliği imkanlarını da değerlendirecek.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL İNOVASYON DA KONUŞULACAK

Forumun önemli gündem maddelerinden biri de teknolojik dönüşüm olacak. Yapay zeka ve dijital inovasyonun makroekonomik politikalar üzerindeki etkileri farklı bakış açılarıyla tartışılacak.

Farklı uzmanlık alanlarından isimleri bir araya getirecek forumun daha dayanıklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

KÜRESEL DİYALOG İÇİN YENİ PLATFORM

İstanbul Ekonomi Forumu'nun uluslararası politika diyaloğunu ve iş birliğini teşvik ederek küresel ekonominin geleceğine ilişkin tartışmalara yön veren bir platform haline gelmesi hedefleniyor.

Forum, 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek.