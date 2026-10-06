TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası fon mesajı! TCMB Başkanı Karahan: Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek, "Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi. Karahan, tasfiye sürecine ilişkin de "Prensip olarak kamu kaynakları kullanılmaması kararlaştırıldı." dedi.