TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası fon mesajı! TCMB Başkanı Karahan: Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek, "Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi. Karahan, tasfiye sürecine ilişkin de "Prensip olarak kamu kaynakları kullanılmaması kararlaştırıldı." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda milletvekillerine sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan, ekonomi gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
KARAHAN: DEZENFLASYON SÜRECİ YENİDEN İVME KAZANACAK
Karahan, yüksek seyreden enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirtti.
TCMB Başkanı Karahan, "Yüksek seyreden enerji fiyatları küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
"FONLARDAN ÇIKIŞLAR MEVDUATA YÖNELDİ"
TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek bu kaynakların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini söyledi.
Karahan, "Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi.
"KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"
Son olarak Karahan, tasfiye sürecine ilişkin "prensip" olarak kamu kaynakları kullanılmaması yönünde karar alındığını belirterek "Yetkili kurumlarımız bu doğrultuda gerekli adımları atıyor ve biz de bu kurumlarla yakın bir iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışıyoruz." mesajını verdi.