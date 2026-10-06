Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla yürüttüğü denetimlere eylül ayında da devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinin bilançosunu paylaştı.

Buna göre Türkiye genelinde bir ayda 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildi.

218,2 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar da mercek altına alındı.

Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 218,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.