Türkiye genelinde eylülde 117 bin 360 gıda denetimi: Uygunsuz işletmelere 218,2 milyon TL ceza
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayının gıda denetim bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 1-30 Eylül tarihlerinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla yürüttüğü denetimlere eylül ayında da devam etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinin bilançosunu paylaştı.
Buna göre Türkiye genelinde bir ayda 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildi.
218,2 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI
Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar da mercek altına alındı.
Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 218,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
29 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Denetimler sonucunda yalnızca idari yaptırımlarla sınırlı kalınmadı. Tespitler doğrultusunda 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Söz konusu işletmelere ilişkin adli süreç, yetkili makamlar tarafından yürütülecek.
"TARLADAN SOFRAYA HER AŞAMADA"
Bakan Yumaklı, güvenilir gıdaya erişimin Bakanlığın temel öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.
Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimiz."
"GÖZ AÇTIRMAMAYA KARARLIYIZ"
Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmeler ile mevzuata aykırı hareket edenleri birbirinden ayıran Yumaklı, denetimlerin süreceğinin mesajını verdi.
Bakan Yumaklı, "Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken, soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığının gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik denetimleri yurt genelinde devam edecek.