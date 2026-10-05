Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürün ve hizmetler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin ve yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.

"Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorisindeki fiyat artışı ise yüzde 19,99 olarak kaydedildi.

Eylülde taze sebze ve meyveler, fiyatı en fazla gerileyen ürün grupları arasında öne çıktı. (Foto: ahaber.com.tr)

EN ÇOK TURUNÇGİLLER UCUZLADI

Eylül ayında en fazla fiyat düşüşü yüzde 24,41 ile "turunçgiller, taze" kategorisinde gerçekleşti.

Turunçgilleri yüzde 17,62 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 13,12 ile "diğer meyveler, taze" ve yüzde 12,96 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" takip etti.

Fiyatı en çok düşen diğer ürün ve hizmetler ise yüzde 11,78 ile yumrulu sebzeler, yüzde 9,22 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması, yüzde 8,89 ile "balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş", yüzde 8,41 ile "sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze" ve yüzde 6,8 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı oldu.