Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! İşte merak edilen o liste
Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yükseköğretim eğitimini taze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken, fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebze ve meyveler öne çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.
Eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde gerçekleşti.
EN ÇOK FİYAT ARTIŞI YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE
Yükseköğretim eğitimindeki yüzde 25,79'luk fiyat artışını, yüzde 23,31 ile "hurma, incir ve tropikal meyveler, taze" kategorisi izledi.
"Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorisindeki fiyat artışı ise yüzde 19,99 olarak kaydedildi.
Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürün ve hizmetler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin ve yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.
EN ÇOK TURUNÇGİLLER UCUZLADI
Eylül ayında en fazla fiyat düşüşü yüzde 24,41 ile "turunçgiller, taze" kategorisinde gerçekleşti.
Turunçgilleri yüzde 17,62 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 13,12 ile "diğer meyveler, taze" ve yüzde 12,96 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" takip etti.
Fiyatı en çok düşen diğer ürün ve hizmetler ise yüzde 11,78 ile yumrulu sebzeler, yüzde 9,22 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması, yüzde 8,89 ile "balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş", yüzde 8,41 ile "sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze" ve yüzde 6,8 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı oldu.