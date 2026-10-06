Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına ve A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerine göre, eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam için önemli bir veri daha ortaya çıktı. Eylül ayında TÜFE yüzde 1,84 artarken, temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam hesabında ilk üç aylık bölüm kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranı üzerinden zam alıyor. Bu nedenle temmuz-eylül döneminde oluşan yüzde 5,57'lik oran, ocak zammı hesabında şimdiden dikkate alınacak. Faruk Erdem de bu durumu canlı yayında, "SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık artışı yüzde 5,57, tabiricaizse cepte" sözleriyle anlattı.

(A Haber Foto Arşivi)

Ancak bu ifade, emeklilerin ocak ayında kesin olarak yüzde 5,57 zam alacağı anlamına gelmiyor. Yüzde 5,57, yalnızca şu ana kadar oluşan üç aylık oranı gösteriyor. Yılın ikinci altı aylık döneminin tamamlanmasıyla birlikte nihai zam oranı ortaya çıkacak.

Dolayısıyla emeklilerin gözü şimdi üç yeni veride olacak:

Ekim ayı enflasyonu

Kasım ayı enflasyonu

Aralık ayı enflasyonu

Bu üç veri, altı aylık toplam enflasyonu belirleyecek.