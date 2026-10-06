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Ocak zammında ilk tablo netleşti: Emekli ve memurlar için yüzde 5,57'lik hesap

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ocak zammında ilk tablo netleşti: Emekli ve memurlar için yüzde 5,57'lik hesap

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memurların ocak zammı için ilk tablo ortaya çıktı. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran kesinleşti. Memurlar için ise yüzde 7’lik eşik henüz aşılmadı, gözler yılın kalan 3 ayına çevrildi.

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına ve A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerine göre, eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam için önemli bir veri daha ortaya çıktı. Eylül ayında TÜFE yüzde 1,84 artarken, temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam hesabında ilk üç aylık bölüm kesinleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU? 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ

(A Haber)(A Haber)

EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ORAN BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranı üzerinden zam alıyor. Bu nedenle temmuz-eylül döneminde oluşan yüzde 5,57'lik oran, ocak zammı hesabında şimdiden dikkate alınacak. Faruk Erdem de bu durumu canlı yayında, "SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık artışı yüzde 5,57, tabiricaizse cepte" sözleriyle anlattı.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

Ancak bu ifade, emeklilerin ocak ayında kesin olarak yüzde 5,57 zam alacağı anlamına gelmiyor. Yüzde 5,57, yalnızca şu ana kadar oluşan üç aylık oranı gösteriyor. Yılın ikinci altı aylık döneminin tamamlanmasıyla birlikte nihai zam oranı ortaya çıkacak.

Dolayısıyla emeklilerin gözü şimdi üç yeni veride olacak:

  • Ekim ayı enflasyonu
  • Kasım ayı enflasyonu
  • Aralık ayı enflasyonu

Bu üç veri, altı aylık toplam enflasyonu belirleyecek.

(A Haber)(A Haber)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI ÇIKTI MI?

Memur ve memur emeklilerinin hesabında ise kritik nokta yüzde 7'lik eşik. Temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklileri, altı aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde oluşan farkı da alacak. Ancak üç aylık yüzde 5,57'lik enflasyon, henüz bu seviyenin altında.

Faruk Erdem de yayındaki değerlendirmesinde bu noktaya dikkat çekerek "3 ayda yüzde 5,57 ile şu anda bir enflasyon farkı oluşmadı" ifadelerini kullandı. Dolayısıyla bugün itibarıyla memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmuş değil. Fakat yılın son üç ayında gelecek enflasyon rakamları yüzde 7'lik seviyenin aşılmasına neden olursa hesap değişecek.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

YIL SONUNDA EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Faruk Erdem'in değerlendirmesinde Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahmini, piyasa beklentileri ve açıklanan üç aylık veriler birlikte ele alındı. Bu hesaplamalara göre yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Bu senaryoda:

Grup
Yıl Sonu İçin Tahmini Artış
SSK ve Bağ-Kur emeklileri
%9 - 10
Memur ve memur emeklileri
%7 - 8

Faruk Erdem de canlı yayında yıl sonu hesabını aktarırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9-10 aralığında bir artış, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında bir artış beklediğini belirtti. Burada özellikle vurgulanması gereken nokta şu: Bu oranlar kesinleşmiş zam oranları değil, mevcut veriler üzerinden yapılan tahminlerdir.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN LİRAYI AŞACAK MI?

Yıl sonu için yüzde 7-8 aralığında bir artış gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin-76 bin lira seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. En düşük memur emekli aylığı için yapılan hesap ise 33 bin-34 bin lira aralığını gösteriyor.

Faruk Erdem, canlı yayında maaş hesaplamasını aktarırken "En düşük memur maaşı aşağı yukarı 75.000 ile 76.000 lira aralığında olacak" değerlendirmesinde bulundu. Memur emeklileri için ise "En düşük memur emeklisi maaşı ise 33.000 ile 34.000 lira aralığında olacak" ifadelerini kullandı. Bu rakamlar, yıl sonunda öngörülen yüzde 7-8'lik artış üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor.

(A Haber)(A Haber)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN LİRAYA ÇIKACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığında ise farklı bir durum söz konusu. En düşük emekli aylığı kanunla belirleniyor. Bu nedenle yalnızca enflasyon oranının uygulanmasıyla ortaya çıkan rakam, otomatik olarak yeni en düşük maaş anlamına gelmiyor. Faruk Erdem de bu ayrıntıya dikkat çekerek "SSK, Bağ-Kur'un en düşük maaşı ise yasayla belirleniyor" dedi.

Mevcut 23 bin 552 liralık tutar üzerinden yüzde 9-10 civarında bir artış yapılması halinde hesaplanan rakam 26 bin-27 bin lira bandına geliyor. Ancak burada nihai karar yasal düzenlemeye bağlı olacak. Dolayısıyla 26-27 bin lira şu an için bir hesaplama, kesinleşmiş yeni en düşük emekli maaşı değil.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

MAAŞ HESABINDA MEVCUT TABLO

Şu ana kadar açıklanan veriler ve yıl sonu beklentileri şöyle:

Kalem
Oran / Tutar
Eylül ayı enflasyonu
%1,84
3 aylık enflasyon
%5,57
SSK ve Bağ-Kur için şu ana kadar oluşan artış
%5,57
Yıl sonu 6 aylık enflasyon beklentisi
%9 - 10
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme artışı
%5
Memur ve memur emeklisi tahmini toplam artış
%7 - 8
Tahmini en düşük memur maaşı
75 - 76 bin TL
Tahmini en düşük memur emeklisi maaşı
33 - 34 bin TL
SSK ve Bağ-Kur için hesaplanan en düşük ödeme
26 - 27 bin TL

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

OCAK ZAMMI İÇİN GÖZLER YILIN SON ÜÇ AYINDA

Eylül verisinin açıklanmasıyla emekli ve memurlar açısından önemli bir eşik daha geride kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesabında yüzde 5,57'lik üç aylık bölüm netleşti. Memur ve memur emeklileri içinse henüz enflasyon farkı oluşmadı. Bunun için altı aylık enflasyonun temmuzda verilen yüzde 7'lik artışı aşması gerekiyor.

Faruk Erdem, yıl sonuna ilişkin değerlendirmesinde de emekli ve memurların bugünden yaklaşık bir hesap yapabileceğini belirterek "Yıl sonunda karşılaşacağımız manzara bu olacak" ifadelerini kullandı. Şimdi gözler sırasıyla ekim, kasım ve aralık enflasyonlarında. Bu üç veri açıklandığında hem emeklilerin hem de memurların ocak ayında alacağı zam oranı çok daha net görülecek.

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