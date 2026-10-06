Ocak zammında ilk tablo netleşti: Emekli ve memurlar için yüzde 5,57'lik hesap
Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memurların ocak zammı için ilk tablo ortaya çıktı. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran kesinleşti. Memurlar için ise yüzde 7’lik eşik henüz aşılmadı, gözler yılın kalan 3 ayına çevrildi.
Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına ve A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerine göre, eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam için önemli bir veri daha ortaya çıktı. Eylül ayında TÜFE yüzde 1,84 artarken, temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam hesabında ilk üç aylık bölüm kesinleşti.
EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ORAN BELLİ OLDU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranı üzerinden zam alıyor. Bu nedenle temmuz-eylül döneminde oluşan yüzde 5,57'lik oran, ocak zammı hesabında şimdiden dikkate alınacak. Faruk Erdem de bu durumu canlı yayında, "SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık artışı yüzde 5,57, tabiricaizse cepte" sözleriyle anlattı.
Ancak bu ifade, emeklilerin ocak ayında kesin olarak yüzde 5,57 zam alacağı anlamına gelmiyor. Yüzde 5,57, yalnızca şu ana kadar oluşan üç aylık oranı gösteriyor. Yılın ikinci altı aylık döneminin tamamlanmasıyla birlikte nihai zam oranı ortaya çıkacak.
Dolayısıyla emeklilerin gözü şimdi üç yeni veride olacak:
- Ekim ayı enflasyonu
- Kasım ayı enflasyonu
- Aralık ayı enflasyonu
Bu üç veri, altı aylık toplam enflasyonu belirleyecek.