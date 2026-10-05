9 milyar 470 milyon TL'lik ödeme başladı! Yaşlı ve engelli aylığı alanlar dikkat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı. Toplam 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına 9 milyar 470 milyon lira yatırılacak. 736 bin 596 kişiye yaşlı aylığı ödemesi, 553 bin 890 kişiye ise engelli aylığı ödemesi yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 1 milyon 290 bin 486 vatandaş için 9 milyar 470 milyon liralık ödemenin gerçekleştirileceğini duyurdu.
1,2 MİLYONUN ÜZERİNDE VATANDAŞA ÖDEME
Ekim ayındaki toplam ödeme tutarı 9 milyar 470 milyon lira olarak açıklandı. Bunun 5 milyar 374 milyon lirası yaşlı aylığı için, 4 milyar 96 milyon lirası ise engelli aylığı için ayrıldı.
Ödeme yapılacak vatandaşların sayısı ve tutarlar şöyle:
|Ödeme türü
|Vatandaş sayısı
|Ödeme tutarı
|Yaşlı aylığı
|736 bin 596
|5 milyar 374 milyon TL
|Engelli aylığı
|553 bin 890
|4 milyar 96 milyon TL
|Toplam
|1 milyon 290 bin 486
|9 milyar 470 milyon TL
Böylece ekim ayında iki farklı sosyal yardım kapsamında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına ödeme aktarılmış olacak.
YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEK SÜRÜYOR
Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamlarını destekleyecek şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına daha fazla katılabilmeleri ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar farklı alanlarda desteklerin sürdürüldüğünü aktardı.
EKİM AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILIYOR
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik düzenli ve kapsayıcı sosyal yardım programlarının devam edeceğini belirtti. Göktaş, ekim ayı ödemelerinin vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirerek, toplam 9 milyar 470 milyon liralık desteğin hak sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.