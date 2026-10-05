Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 1 milyon 290 bin 486 vatandaş için 9 milyar 470 milyon liralık ödemenin gerçekleştirileceğini duyurdu.

1,2 MİLYONUN ÜZERİNDE VATANDAŞA ÖDEME

Ekim ayındaki toplam ödeme tutarı 9 milyar 470 milyon lira olarak açıklandı. Bunun 5 milyar 374 milyon lirası yaşlı aylığı için, 4 milyar 96 milyon lirası ise engelli aylığı için ayrıldı.

Ödeme yapılacak vatandaşların sayısı ve tutarlar şöyle:

Ödeme türü Vatandaş sayısı Ödeme tutarı Yaşlı aylığı 736 bin 596 5 milyar 374 milyon TL Engelli aylığı 553 bin 890 4 milyar 96 milyon TL Toplam 1 milyon 290 bin 486 9 milyar 470 milyon TL

Böylece ekim ayında iki farklı sosyal yardım kapsamında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına ödeme aktarılmış olacak.