Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen ve 53 vatandaşımızın şehit olduğu kanlı terör saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı, jandarmanın düzenlediği nokta operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin şehit olduğu terör saldırısının faillerinden DHKP-C mensubu Bülent Dükkancı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen nokta operasyonla Antakya'da gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.

ANTAKYA'DA HÜCRE EVİNE ŞAFAK BASKINI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen ve 53 sivilin hayatını kaybettiği kanlı saldırının faillerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 59 yaşındaki terör örgütü mensubu Bülent Dükkancı'nın izini süren güvenlik güçleri, şüphelinin Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın desteğiyle icra edilen başarılı operasyonda Dükkancı gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

MİT VE EMNİYET DESTEKLİ NOKTA OPERASYON

Operasyonun tüm detaylarını telefon bağlantısıyla aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Jandarmadan nokta operasyon. Reyhanlı faillerinden biri daha yakalandı. Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında düzenlenen terör saldırısının faillerinden DHKP-C'li terörist Bülent Dükkancı, jandarma ekiplerince düzenlenen nokta operasyonla yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle icra edildi operasyon. Operasyonda şüphelinin ikametinde aramalarda 2 cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişeğin de ele geçirildiğini ifade edelim" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

KAÇIŞ PLANLARI BİR BİR ÇÖKERTİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde bir diğer failin de yakalandığını hatırlatan Mehmet Geçgel, "Milli İstihbarat Teşkilatı, geride bıraktığımız günlerde yine Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki gerçekleştirilen saldırıda faillerden Ömer El Hatip'i de deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken nokta operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Bugün de yine yapılan açıklamada jandarma tarafından nokta bir operasyon düzenlendi ve jandarma tarafından yine olayın faili olan Bülent Dükkancı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, THKP-C/Acilciler terör örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın firari sanıklarından Mehmet Gezer de 30 Haziran 2022'de ABD'den getirilerek "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Temmuz 2022'de tutuklanmıştı.

Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel de 14 Aralık 2024'te MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Firari sanıklardan Mohammad Dib Korali 14 Ocak 2025, Temir Dükancı da 25 Şubat 2025'te MİT Başkanlığının operasyonlarıyla Suriye'de yakalanmıştı.

Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip ise 1 Ekim 2026 tarihinde MİT tarafından düzenlenen operasyonda Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanmıştı.