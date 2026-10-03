Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara yükselirken, 9 aylık ihracat 211 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Yılı Eylül Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye son 16 yıldır kesintisiz büyüyor. Son 24 çeyrektirde kesintisiz büyüyor. İlk 6 ay itibariyle yüzde 2,5 büyüdü. Sevindirici olan da mal ve hizmet ihracatı büyümeye pozitif destek verdi.

Ağustos ayı işsizlik rakamı 7,8 oldu. Malum Körfez'de bir savaş var. Enerji fiyatlarında büyük bir artış var. Petrolün varil fiyatı eylülde ortalama 100 dolar civarında. Doğal gazda da bir artış var. Enerji fiyatları maliyetleri artırmakta. Tedarik zincirlerinde kopukluklar olmakta.

Bu gelişmelere rağmen en yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırılmıştır. Yüzde 15,4'lük artış sağlanmıştır geçen yıl eylül ayına göre. 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamıdır.

2026 yılı 9 aylık ihracatı yüzde 5,2 iki artarak 211 milyar dolara ulaştı. Toplam mal ihracatı hizmeti rekorunu da kırdık. 282 milyar dolarlık hedefi 3 ay kala 283,7 milyar dolarla aşmış olduk.

2026 yılı nisan, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında aylık ihracat rekoru kırıldı."