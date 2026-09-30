Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) çıkış taleplerinin arttığı yönündeki haberlere ilişkin Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) önemli bir açıklama geldi.

"BES'TE YAPISAL BİR PROBLEM YOK"



Sistemde herhangi bir yapısal problem ya da likidite sorununun bulunmadığını belirten Birlik, dalgalanmaların yakından izlendiğini duyurdu. Merak edilen tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.



"TASFİYE EDİLEN FONLAR BES İÇERİSİNDE YER ALMIYOR"



Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı tasfiye kararının ardından çıkan spekülasyonlara dikkat çeken A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Türkiye Sigorta Birliği, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine bu açıklamayı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın teknik detaylarına değinen Gültekin, "Türkiye Sigorta Birliği tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu belirtti. Bu fonların BES fonları arasında bulunmadığını ve yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğunu da belirtmiş oldu" sözleriyle durumu aktardı.

Piyasalardaki dalgalanmaların etkisine de değinen Gültekin, "Sermaye piyasasındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği, özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü belirtildi. Ancak Türkiye Sigorta Birliği, bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorununun ortaya çıkmadığını da kaydetti" dedi.