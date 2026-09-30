Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Likidite sorunu yok
Sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) açıklama geldi. Birlik, sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını bildirdi. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan açıklamada "Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor." denildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) çıkış taleplerinin arttığı yönündeki haberlere ilişkin Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) önemli bir açıklama geldi.
"BES'TE YAPISAL BİR PROBLEM YOK"
Sistemde herhangi bir yapısal problem ya da likidite sorununun bulunmadığını belirten Birlik, dalgalanmaların yakından izlendiğini duyurdu. Merak edilen tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.
"TASFİYE EDİLEN FONLAR BES İÇERİSİNDE YER ALMIYOR"
Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı tasfiye kararının ardından çıkan spekülasyonlara dikkat çeken A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Türkiye Sigorta Birliği, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine bu açıklamayı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın teknik detaylarına değinen Gültekin, "Türkiye Sigorta Birliği tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu belirtti. Bu fonların BES fonları arasında bulunmadığını ve yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğunu da belirtmiş oldu" sözleriyle durumu aktardı.
Piyasalardaki dalgalanmaların etkisine de değinen Gültekin, "Sermaye piyasasındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği, özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü belirtildi. Ancak Türkiye Sigorta Birliği, bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorununun ortaya çıkmadığını da kaydetti" dedi.
FON BÜYÜKLÜĞÜ VE SEKTÖRÜN GÜNCEL VERİLERİ
Sistemdeki toplam fon varlığına dair resmi rakamları paylaşan Oğuzhan Gültekin, "Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi'nin toplam fon büyüklüğü 14 Eylül'de 2 bin 613 trilyon TL iken, 28 Eylül'de bu rakamın 2 bin 566 trilyon TL'ye gerilediği vurgulandı" bilgisini verdi.
ÇIKIŞ TALEPLERİ VE BAŞVURULARDAKİ SON DURUM
Açıklanan son sektör verilerini de aktaran muhabir Gültekin, "Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan sektör verilerine göre, 14-18 Eylül döneminde sisteme yeni girişler, 21-25 Eylül dönemine kıyasla yüzde 4 azalmış durumda. Aynı dönemler arasında ayrılma taleplerinin yüzde 22, gerçekleşen çıkış işlemlerinin ise yüzde 9 gerilediği ifade edildi" dedi.
Katılımcıların bilgi alma süreçlerine de dikkat çeken Gültekin, "Son olarak katılımcıların bilgi alma amacıyla şirketlere başvurularında artış yaşandığı ve iletilen şikayetlerin yüzde 14'e yükseldiği bildirildi. Kısaca toparlayacak olursak; söz konusu fonlara ait emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğuna bir kez daha dikkat çekildi" ifadeleriyle son durumu aktardı.