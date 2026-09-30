Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 33,29 arttı, en yüksek artış ulaştırmada görüldü
TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,87, yıllık yüzde 33,29 arttı. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 32,66, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Sektörler içinde yıllık en yüksek artış yüzde 40,07 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi.
Hizmet sektörlerinde üretici fiyatlarındaki artış ağustosta da sürdü. TÜİK verilerine göre H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 yükseldi. Yılbaşından bu yana artış yüzde 32,66 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 olarak hesaplandı. Yıllık artış oranı Ağustos 2025'teki yüzde 36,16'nın altında kalırken, aylık artış geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,47'nin üzerine çıktı.
YILLIK H-ÜFE ARTIŞI YÜZDE 33,29 OLDU
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 arttı. Endeksteki yıllık değişim Ağustos 2025'te yüzde 36,16, Ağustos 2024'te ise yüzde 57,72 seviyesindeydi.
Böylece yıllık artış oranı son iki yılın aynı ayındaki seviyelerin altında gerçekleşti. Buna karşılık aylık değişim yüzde 2,87 ile hem Ağustos 2025'teki yüzde 2,47'nin hem de Ağustos 2024'teki yüzde 2,62'nin üzerinde kaldı.
YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ YÜZDE 32,66
H-ÜFE, 2025 yılı Aralık ayına göre yüzde 32,66 yükseldi. On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında ise hizmet üretici fiyatlarındaki artış yüzde 34,46 olarak hesaplandı.
Aynı göstergeler Ağustos 2025'te sırasıyla yüzde 34,48 ve yüzde 42,09, Ağustos 2024'te ise yüzde 47,23 ve yüzde 76,54 seviyesindeydi.