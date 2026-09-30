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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 33,29 arttı, en yüksek artış ulaştırmada görüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 33,29 arttı, en yüksek artış ulaştırmada görüldü

TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,87, yıllık yüzde 33,29 arttı. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 32,66, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Sektörler içinde yıllık en yüksek artış yüzde 40,07 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi.

Hizmet sektörlerinde üretici fiyatlarındaki artış ağustosta da sürdü. TÜİK verilerine göre H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 yükseldi. Yılbaşından bu yana artış yüzde 32,66 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 olarak hesaplandı. Yıllık artış oranı Ağustos 2025'teki yüzde 36,16'nın altında kalırken, aylık artış geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,47'nin üzerine çıktı.

Hizmet üretici fiyatlarında yıllık artış Ağustos 2026’da yüzde 33,29 olarak kaydedilirken oran geçen yılın aynı ayındaki yüzde 36,16’nın altında kaldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Hizmet üretici fiyatlarında yıllık artış Ağustos 2026’da yüzde 33,29 olarak kaydedilirken oran geçen yılın aynı ayındaki yüzde 36,16’nın altında kaldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

YILLIK H-ÜFE ARTIŞI YÜZDE 33,29 OLDU

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 arttı. Endeksteki yıllık değişim Ağustos 2025'te yüzde 36,16, Ağustos 2024'te ise yüzde 57,72 seviyesindeydi.

Böylece yıllık artış oranı son iki yılın aynı ayındaki seviyelerin altında gerçekleşti. Buna karşılık aylık değişim yüzde 2,87 ile hem Ağustos 2025'teki yüzde 2,47'nin hem de Ağustos 2024'teki yüzde 2,62'nin üzerinde kaldı.

Hizmet üretici fiyatlarında yıllık artış Ağustos 2026’da yüzde 33,29 olarak kaydedilirken oran geçen yılın aynı ayındaki yüzde 36,16’nın altında kaldı. (Görsel: TÜİK)Hizmet üretici fiyatlarında yıllık artış Ağustos 2026’da yüzde 33,29 olarak kaydedilirken oran geçen yılın aynı ayındaki yüzde 36,16’nın altında kaldı. (Görsel: TÜİK)

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ YÜZDE 32,66

H-ÜFE, 2025 yılı Aralık ayına göre yüzde 32,66 yükseldi. On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında ise hizmet üretici fiyatlarındaki artış yüzde 34,46 olarak hesaplandı.

Aynı göstergeler Ağustos 2025'te sırasıyla yüzde 34,48 ve yüzde 42,09, Ağustos 2024'te ise yüzde 47,23 ve yüzde 76,54 seviyesindeydi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde üretici fiyatları yıllık yüzde 40,07 artarak açıklanan ana hizmet grupları arasında en yüksek yükselişi gösterdi. (Görsel: TÜİK)Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde üretici fiyatları yıllık yüzde 40,07 artarak açıklanan ana hizmet grupları arasında en yüksek yükselişi gösterdi. (Görsel: TÜİK)

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI

Sektörel verilerde yıllık en yüksek artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Bu gruptaki üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 yükseldi.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yıllık artış yüzde 32,79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,44 oldu. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53 artış kaydedildi.

Gayrimenkul hizmetlerindeki yıllık değişim ise yüzde 21,71 ile açıklanan ana hizmet grupları arasındaki en düşük oran oldu.

Ağustos ayında ulaştırma ve depolama hizmetlerinde fiyatlar yüzde 3,99 artarken idari ve destek hizmetlerindeki yükseliş yüzde 3,03 oldu. (Görsel: TÜİK)Ağustos ayında ulaştırma ve depolama hizmetlerinde fiyatlar yüzde 3,99 artarken idari ve destek hizmetlerindeki yükseliş yüzde 3,03 oldu. (Görsel: TÜİK)

AYLIK ARTIŞTA DA ULAŞTIRMA İLK SIRADA

Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 3,99 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti. İdari ve destek hizmetlerinde aylık artış yüzde 3,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 olarak kaydedildi.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde fiyatlar aylık yüzde 2,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki aylık yükseliş ise yüzde 0,65 oldu.

H-ÜFE AĞUSTOS 2026 VERİLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1
H-ÜFE Ağustos 2026'da yüzde kaç arttı?
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 arttı.
2
H-ÜFE yılbaşından bu yana ne kadar yükseldi?
Endeks, 2025 yılı Aralık ayına göre yüzde 32,66 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,46 oldu.
3
Hizmet fiyatlarında en yüksek yıllık artış hangi sektörde?
Açıklanan ana hizmet grupları içinde en yüksek yıllık artış yüzde 40,07 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti.
4
Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık artış ne kadar?
Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde üretici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,99 arttı.
5
Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık H-ÜFE ne kadar?
Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,53, bir önceki aya göre yüzde 2,27 yükseldi.
6
Gayrimenkul hizmetlerinde fiyat artışı yüzde kaç oldu?
Gayrimenkul hizmetlerinde yıllık artış yüzde 21,71, aylık artış yüzde 2,77 olarak kaydedildi.

#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi #TÜİK
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