Gayrimenkul hizmetlerindeki yıllık değişim ise yüzde 21,71 ile açıklanan ana hizmet grupları arasındaki en düşük oran oldu.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yıllık artış yüzde 32,79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,44 oldu. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53 artış kaydedildi.

Sektörel verilerde yıllık en yüksek artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Bu gruptaki üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 yükseldi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde üretici fiyatları yıllık yüzde 40,07 artarak açıklanan ana hizmet grupları arasında en yüksek yükselişi gösterdi. (Görsel: TÜİK)

Ağustos ayında ulaştırma ve depolama hizmetlerinde fiyatlar yüzde 3,99 artarken idari ve destek hizmetlerindeki yükseliş yüzde 3,03 oldu. (Görsel: TÜİK)

AYLIK ARTIŞTA DA ULAŞTIRMA İLK SIRADA

Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 3,99 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti. İdari ve destek hizmetlerinde aylık artış yüzde 3,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 olarak kaydedildi.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde fiyatlar aylık yüzde 2,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki aylık yükseliş ise yüzde 0,65 oldu.