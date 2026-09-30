Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi: Tek haneli seviyelerde 40'ıncı ay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik yüzde 7,8'e gerilerken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyri 40'ıncı aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos 2026 verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 136 bin artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.
TEK HANELİ SEVİYEDE 40'INCI AY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyrini 40'ıncı aya taşıdığını belirtti.
Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 13'e, kadınlarda ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 10,1'e indiğini açıkladı.
HEDEF 2,1 MİLYON İLAVE İSTİHDAM
Yılmaz, önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Bu kapsamda yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması, mesleki ve teknik eğitimin sektör ihtiyaçlarına göre güçlendirilmesi ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin desteklenmesiyle 2029 yılına kadar ekonomiye 2,1 milyon ilave istihdam kazandırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Yılmaz, daha fazla bireyin iş gücüne katılımını sağlamayı ve ekonomik büyümenin yaşam standartlarına yansıyan kalıcı refah artışına dönüşmesini amaçladıklarını kaydetti.