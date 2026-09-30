Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos 2026 verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 136 bin artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.

TEK HANELİ SEVİYEDE 40'INCI AY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyrini 40'ıncı aya taşıdığını belirtti.

Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 13'e, kadınlarda ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 10,1'e indiğini açıkladı.