Bakan Bayraktar: Türkiye petrol ve doğal gazda kendi kendine yeten ülke olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğal gazda yurt içindeki üretimi ile yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin günlük petrol ve doğal gaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin yurt içi ve yurt dışındaki toplam üretiminin bugün yaklaşık 350 bin varil seviyesinde olduğunu belirterek, bu miktarın 2028'de 550-600 bin varillere çıkarılmasının, sonraki süreçte ise günlük 1 milyon varil seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.
HEDEF: ENERJİDE KENDİ KENDİNE YETEN TÜRKİYE
Türkiye'nin enerji alanındaki nihai hedefini açıklayan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına dikkat çekti.
Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak" dedi.
Türkiye'nin yurt içindeki üretiminin yanı sıra yurt dışındaki operasyonlarıyla da petrol ve doğal gazda kendi kendine yeten bir ülke olmasını hedeflediklerini belirten Bayraktar, enerji bağımsızlığı konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
OSMAN GAZİ KARADENİZ'DE GÖREVE BAŞLAYACAK
Bayraktar, Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz çalışmalarında kullanılacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu hakkında da bilgi verdi.
Ekim ayı sonunda Karadeniz'deki görev yerine uğurlanması planlanan platformda 21 ayrı tesis bulunduğunu belirten Bayraktar, bunların 11'inin tamamen yeni yapıldığını, 10'unun ise yenilendiğini ifade etti.
Yeni tesislerin 4'ünün yurt dışından, 7'sinin ise Türkiye'den geldiğini aktaran Bayraktar, platformun yaklaşık yüzde 70'inin Türkiye'deki sanayi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
PLATFORMDA 7 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda yaklaşık 7 bin kişinin görev yaptığını belirten Bayraktar, çalışmalar kapsamında yaklaşık 30 kilometre borulama ve 642 kilometre kablolama gerçekleştirildiğini açıkladı.
Platformun 20 yıl boyunca aynı noktada üretim faaliyetlerine devam edeceğini belirten Bayraktar, enerji sektöründeki insan kaynağının da giderek yerlileştiğini ifade etti.
Bayraktar, geçmişte yurt dışında çalışan Türk enerji personelinin Türkiye'deki büyük projeler nedeniyle ülkeye dönmeye başladığını ve bu süreçte tersine beyin göçü yaşandığını söyledi.
ÜRETİM 4 KATINA ÇIKARILACAK
Karadeniz'deki üretimin üçüncü aşamasında yeni bir yüzer üretim platformunun daha devreye alınacağını açıklayan Bayraktar, platformun imalatının sürdüğünü belirtti.
Yeni platformun 2027 sonu gibi Türkiye'ye getirilmesinin, 2028'de ise üretime alınmasının hedeflendiğini ifade eden Bayraktar, üçüncü fazın tamamlanmasıyla üretimin 4 katına çıkarılmasının planlandığını söyledi.
KÜRESEL ENERJİ KRİZİNE KARŞI ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU
Dünyada küresel ölçekte enerji krizinin yaşandığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Bayraktar, doğal gaz, elektrik, petrol ve akaryakıt arzında bugüne kadar bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, küresel gelişmeler nedeniyle enerji alanında zorlu bir sürecin devam ettiğini söyledi.
ENERJİ MALİYETLERİNE VATANDAŞ DESTEĞİ
Bayraktar, küresel enerji maliyetlerindeki artışın vatandaşlara yansımasının sınırlandırıldığını da belirtti.
Doğal gazdaki desteğin artan maliyetlerle birlikte yüzde 50'ler seviyesine ulaştığını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin farklı kaynaklardan farklı fiyatlarla doğal gaz tedarik ettiğini ancak maliyet artışlarının minimum düzeyde vatandaşlara yansıtıldığını söyledi.
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kapsamında vergiden vazgeçildiğini de aktaran Bayraktar, uygulamanın mali karşılığının 250 milyar lira olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE'NİN 2040 ENERJİ VİZYONU HAZIRLANIYOR
Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji mimarisi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, programın ekim sonu veya kasım başında açıklanmasının planlandığını söyledi.
Çalışmanın elektrik, doğal gaz, petrol ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere farklı alanları kapsayacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin 2040 enerji hedeflerinin kapsamlı bir programla ortaya konulacağını ifade etti.