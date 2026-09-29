Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin yurt içi ve yurt dışındaki toplam üretiminin bugün yaklaşık 350 bin varil seviyesinde olduğunu belirterek, bu miktarın 2028'de 550-600 bin varillere çıkarılmasının, sonraki süreçte ise günlük 1 milyon varil seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

HEDEF: ENERJİDE KENDİ KENDİNE YETEN TÜRKİYE

Türkiye'nin enerji alanındaki nihai hedefini açıklayan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına dikkat çekti.

Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak" dedi.

Türkiye'nin yurt içindeki üretiminin yanı sıra yurt dışındaki operasyonlarıyla da petrol ve doğal gazda kendi kendine yeten bir ülke olmasını hedeflediklerini belirten Bayraktar, enerji bağımsızlığı konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.