Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Son 10 yılda rüzgâr ve güneşten üretilen 442,2 teravatsaat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken, yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Türkiye'nin güneş ve rüzgâr enerjisinde son 10 yılda gerçekleştirdiği atılım enerji ithalatını ve karbon emisyonunu birlikte azalttı. 2015-2025 döneminde iki yenilenebilir kaynaktan toplam 442,2 teravatsaat elektrik üretildi. Bu üretim 21,5 milyar dolarlık ithal kömürün veya 43,3 milyar dolarlık doğal gazın ikame edilmesini sağladı.

Kömürden elektrik üretimi esas alındığında yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Aynı miktardaki elektriğin doğal gazdan üretildiği senaryoda engellenen emisyon yaklaşık 177 milyon ton olarak hesaplandı.

GÜNEŞ VE RÜZGARDA 442,2 TERAVATSAATLİK ÜRETİM

Türkiye 2015 yılında güneş ve rüzgârdan toplam 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üretti. Bu üretim 300 milyon dolarlık ithal kömürden elde edilebilecek enerjinin yerine geçti.

Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik sayesinde yalnızca 2015 yılında 9,5 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının artmasıyla emisyon azaltımının yıllar içindeki etkisi de büyüdü.

2015-2025 dönemindeki toplam üretim 442,2 teravatsaate ulaştı. Böylece yenilenebilir enerjinin hem enerji ithalatının azaltılmasında hem de çevrenin korunmasında sağladığı katkı güçlendi.

FOSİL YAKIT İTHALATINA MİLYARLARCA DOLARLIK FREN

Güneş ve rüzgârdan üretilen 442,2 teravatsaat elektriğin fosil yakıtlarla karşılanması halinde iki ayrı ithalat senaryosu ortaya çıkıyor.

Aynı miktardaki elektriğin ithal kömürden üretilmesi 21,5 milyar dolarlık maliyet oluşturacaktı. Doğal gazla üretim senaryosunda ise ithalat tutarı 43,3 milyar dolara ulaşacaktı.

Enerji ve Emisyon Göstergesi 2015 2015-2025 Toplamı Güneş ve rüzgârdan elektrik üretimi 11 bin 847 GWh 442,2 TWh Önlenen ithal kömür maliyeti 300 milyon dolar 21,5 milyar dolar Kömür ikamesiyle engellenen emisyon 9,5 milyon ton Yaklaşık 354 milyon ton Önlenen doğal gaz ithalatı — 43,3 milyar dolar Doğal gaz ikamesiyle engellenen emisyon — Yaklaşık 177 milyon ton

354 MİLYON TONLUK EMİSYON AZALTIMI

Fosil yakıtların yenilenebilir enerjiyle ikame edilmesi çevresel kazanımı da beraberinde getirdi. Üretilen 442,2 teravatsaat elektriğin yalnızca ithal kömürle karşılanması halinde ortaya çıkacak yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Doğal gazla üretim esas alındığında ise önlenen karbon emisyonu yaklaşık 177 milyon ton oldu. Böylece güneş ve rüzgâr yatırımları dışa bağımlılığın azaltılmasının yanında sıfır emisyon hedeflerine de katkı sağladı.

TÜRKİYE AVRUPA'DA 5'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında ulaştığı seviyeyi açıkladı.

Bayraktar Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci dünyada ise 11'inci sıraya yükseldiğini belirtti. Bakan Bayraktar 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünün 120 bin megavata çıkarılacağını söyledi:

"Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız"

HEDEF 2035'TE 120 BİN MEGAVAT

Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedefleri doğrultusunda sürdürüyor. Güneş ve rüzgâr kaynaklarının daha yüksek kapasiteyle değerlendirilmesi planlanıyor.

Bakan Bayraktar son 10 yıllık kazanımı ve yeni dönem hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendiriyor, milletimizin yarınlarını güvence altına almaya devam ediyoruz. 2015-2025 yılları arasında rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz 442,2 TWh elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutluyor; daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve millî teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum."

HER 21 EYLÜL'DE SIFIR EMİSYON FARKINDALIĞI

Dünya Sıfır Emisyon Günü 2008 yılından bu yana her 21 Eylül'de kutlanıyor. Bu özel günde küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi gündeme taşınıyor.

Fosil yakıtların çevre üzerindeki etkilerine karşı farkındalık oluşturulması ve düşük karbonlu enerji sistemlerine geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.