Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Terörün geçmişte hayvancılığı da olumsuz etkilediğini aktaran Tunç, "Bugün hayvancılıkta bu kadar ithalat yapmamızın en büyük sebeplerinden birinin terör olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaylaları doğru kullanmadığımız için hayvanlar besihanelere çekildi" diye konuştu.

Tunç, bu sebeple hayvanların ithal yemlerle beslenmeye başlandığını, bunun da maliyetleri artırdığını anlatarak böylece düşen üretimle et fiyatlarının artmaya başladığını söyledi.

Meraları doğru şekilde kullanmanın fiyatların dengede olmasının en büyük etkenlerinden biri olduğunu ifade eden Tunç, "Terörün bitirilmesini destekliyoruz. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hayvancılıkta çığır açacağına emin olabilirsiniz" ifadesini kullandı.