Fon skandalında "Balıkçı İsmet" depremi! Ağabeyi CHP'li eski vekil Ensar Öğüt ile para trafiği mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Adli makamlar, bu devasa para hareketleri ile şahsın ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt arasında organik bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını derinlemesine araştırıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasındaki mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Detaylar ahaber.com.tr'de...
PARA HAREKETLERİNİN İZİ SÜRÜLÜYOR
Kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen Öğüt adına gerçekleşen çıkışların kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve paranın nihai yararlanıcıları inceleniyor. Fonlardan çıkan tutarların hangi hesaplara aktarıldığı ve soruşturma konusu işlemlerle ilişkisi de araştırılıyor.
ENSAR ÖĞÜT İLE EKONOMİK İLİŞKİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
İncelemede, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığına da bakılıyor. Bu yönde bir ilişkinin varlığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit aktarılmadı.