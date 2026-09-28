Fon skandalında "Balıkçı İsmet" depremi! Ağabeyi CHP'li eski vekil Ensar Öğüt ile para trafiği mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Adli makamlar, bu devasa para hareketleri ile şahsın ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt arasında organik bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını derinlemesine araştırıyor.