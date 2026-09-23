AK Parti kurmayları tarafından hazırlıkları sürdürülen 13. Yargı Paketi'nde süresiz nafakanın yerine geçecek yeni kriterler ve uzun süren boşanma davalarını hızlandırmaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada süresiz nafakayla ilgili yasal düzenlemelerin 13. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

SÜRESİZ NAFAKANIN YERİNE YENİ KRİTERLER GELECEK

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ağaoğlu, gerekçeli kararın açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Ağaoğlu, "Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi süresiz nafakayı iptal etmişti. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda bir boşluk oluştu ve hazırlanacak yasal düzenleme için gerekçeli kararın açıklanması gerekiyor" dedi.

Yeni düzenleme için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Ağaoğlu, AK Parti'nin tarafların görüşlerinin alınacağı bir saha çalışması gerçekleştireceğini belirtti.

Ağaoğlu, "Kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taraflar ve aile mahkemelerinde görev yapan hakimlerle görüşmeler yapılacak. Hazırlanacak düzenleme için bu görüşler değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.