13. Yargı Paketi’nde kritik başlık! Nafaka düzenlemesiyle neler değişecek?
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) "süresiz nafaka" ibaresini iptal etmesinin ardından gözler yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Ekim 2026'da hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin detaylarını aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, “Süresiz nafaka artık olmayacak. Kadının çalışıp çalışamayacağı, evliliğin ne kadar sürdüğü ve maddi durum gibi tüm unsurlar detaylı şekilde ele alınacak” dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka" ibaresini iptal etmesinin ardından yeni yasal düzenleme için hazırlıklar başladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada süresiz nafakayla ilgili yasal düzenlemelerin 13. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.
AK Parti kurmayları tarafından hazırlıkları sürdürülen 13. Yargı Paketi'nde süresiz nafakanın yerine geçecek yeni kriterler ve uzun süren boşanma davalarını hızlandırmaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtildi.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Ekim 2026'da hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle ilgili detayları aktardı.
SÜRESİZ NAFAKANIN YERİNE YENİ KRİTERLER GELECEK
Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ağaoğlu, gerekçeli kararın açıklanmasının beklendiğini söyledi.
Ağaoğlu, "Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi süresiz nafakayı iptal etmişti. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda bir boşluk oluştu ve hazırlanacak yasal düzenleme için gerekçeli kararın açıklanması gerekiyor" dedi.
Yeni düzenleme için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Ağaoğlu, AK Parti'nin tarafların görüşlerinin alınacağı bir saha çalışması gerçekleştireceğini belirtti.
Ağaoğlu, "Kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taraflar ve aile mahkemelerinde görev yapan hakimlerle görüşmeler yapılacak. Hazırlanacak düzenleme için bu görüşler değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
ÇOCUK NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Yeni dönemde süresiz nafaka uygulamasının yerine belirli kriterlere dayalı bir sistem üzerinde çalışıldığını aktaran Ağaoğlu, çocuklar için ödenen nafakada herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.
Ağaoğlu, "Süresiz nafaka artık olmayacak ancak nasıl bir süre öngörüleceği üzerinde çalışılıyor. İptal edilen düzenleme yoksulluk nafakasıyla ilgiliydi. Çocuklara ödenen nafaka konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil" şeklinde konuştu.
Yeni sistemde mahkemelerin karar verirken bazı kriterleri dikkate almasının planlandığını belirten Ağaoğlu, evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu ve çalışma imkanları gibi unsurların değerlendirileceğini söyledi.
Ağaoğlu, "Kadının çalışıp çalışamayacağı, evliliğin ne kadar sürdüğü ve maddi durum gibi tüm unsurlar detaylı şekilde ele alınacak. Hakimler kararlarını yeni yasal düzenleme çerçevesinde verecek" dedi.
BOŞANMA VE MAL PAYLAŞIMI DAVALARI AYRILACAK
Aile mahkemelerinde yıllarca devam eden davaların önemli nedenlerinden birinin mal paylaşımı anlaşmazlıkları olduğunu belirten Ağaoğlu, bu konunun boşanma sürecinden ayrılmasının gündemde olduğunu söyledi.
Ağaoğlu, "Yıllardır devam eden boşanma davaları var. Bunun önemli nedenlerinden biri mal paylaşımı anlaşmazlıkları. 13. Yargı Paketi'nde bu konunun ayrılması gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.
Düzenlemeyle boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanmasının hedeflendiğini aktaran Ağaoğlu, "Boşanma davaları ayrı görülecek, mal paylaşımı davaları ise daha sonra ele alınacak. Böylece boşanma süreci daha kısa sürede tamamlanabilecek" şeklinde konuştu.