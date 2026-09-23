Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan açıklamada, FATF 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun 23 Eylül 2026 itibarıyla FATF'ın internet sitesinde paylaşıldığı duyuruldu.

Bakanlık duyurdu: Tescil edildi, Türkiye gri listede yok (Foto: AA)

Raporda, Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamalarının kapsamlı bir şekilde incelendiği ifade edildi.

40 TAVSİYENİN 38'İNE TAM UYUM

Teknik uyum kapsamında yapılan değerlendirmede Türkiye'nin, FATF'ın 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise 11 kısa vadeli çıktıdan 3'ünün "önemli ölçüde etkili", 8'inin ise "ılımlı ölçüde etkili" olarak derecelendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Söz konusu sonuçlar, ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmekte; gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMUYOR"

Türkiye'nin uluslararası standartlar çerçevesindeki mücadelesinin tescillendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir."

YENİ STRATEJİ BELGELERİYLE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

FATF değerlendirmelerinin, mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlarda geliştirilmesini amaçlayan teknik bir süreç olduğu hatırlatılan açıklamada, önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen alanlarda gelişme göstermeye yönelik çalışmaların, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ve "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, mali sistemin bütünlüğünün korunması ile toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanmasının temel öncelik olmaya devam edeceği vurgulanarak, sürece katkı sağlayan kamu ve özel sektör paydaşlarına teşekkür edildi.