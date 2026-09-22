Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacak.

SPK tarafından yapılan açıklamada kararın 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımları için geçerli olduğu belirtildi.

PAY GERİ ALIMI NEDİR?

Pay geri alımı, bir şirketin kendi hisselerini borsadan satın alması işlemi olarak tanımlanıyor.

Örneğin bir şirket, piyasada işlem gören kendi hisselerinden belirli bir miktarı geri satın alabiliyor. Bu işlem şirketlerin sermaye yönetimi kapsamında aldığı kararlardan biri olarak uygulanıyor.

SPK'nın yeni kararıyla birlikte şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın uygulanmaması kararlaştırıldı. Düzenleme, şirketlerin geri alım süreçlerinde daha geniş hareket alanına sahip olmasını sağlıyor.