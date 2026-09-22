SPK’dan şirketleri ilgilendiren karar: Pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verdi. Yeni düzenlemeyle birlikte şirketlerin pay geri alımı süreçlerinde daha geniş hareket alanı oluştu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarına ilişkin yeni bir İlke Kararı aldı.
Kurul Karar Organının 22 Eylül 2026 tarihli kararıyla birlikte daha önce belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi.
PAY GERİ ALIMLARINDA ÜST SINIR UYGULANMAYACAK
SPK tarafından yapılan açıklamada kararın 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımları için geçerli olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacak.
PAY GERİ ALIMI NEDİR?
Pay geri alımı, bir şirketin kendi hisselerini borsadan satın alması işlemi olarak tanımlanıyor.
Örneğin bir şirket, piyasada işlem gören kendi hisselerinden belirli bir miktarı geri satın alabiliyor. Bu işlem şirketlerin sermaye yönetimi kapsamında aldığı kararlardan biri olarak uygulanıyor.
SPK'nın yeni kararıyla birlikte şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın uygulanmaması kararlaştırıldı. Düzenleme, şirketlerin geri alım süreçlerinde daha geniş hareket alanına sahip olmasını sağlıyor.