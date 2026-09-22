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Metro ve tramvaylarda yeni uygulama! Yolcular ücret iadesi alabilecek

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Metro ve tramvaylarda yeni uygulama! Yolcular ücret iadesi alabilecek

İstanbul’da metro ve tramvay kullanan yolcuları ilgilendiren yeni sistem için hazırlıklar hızlandı. Metrobüslerdeki ücret iade uygulamasının raylı sistemlere de taşınması planlanıyor. Yeni modelde ücretlerin gidilen durak sayısına göre farklılaşması bekleniyor.

İstanbul'da metro ve tramvay kullanan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni bir uygulama için çalışmalar hız kazandı. Metrobüslerde uygulanan ücret iade sisteminin metro ve tramvay hatlarına da taşınması planlanıyor. Yeni sistemle birlikte kısa mesafe yolculuk yapanlarla uzun mesafe yolculuk yapanların aynı ücreti ödemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Metro ve tramvaylarda ücret iade sistemi için altyapı çalışmaları hız kazandı. (AA)Metro ve tramvaylarda ücret iade sistemi için altyapı çalışmaları hız kazandı. (AA)

METRO VE TRAMVAYLARDA ÜCRET İADE SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut uygulamada metro ve tramvaylarda yolcunun kaç durak gittiğine bakılmaksızın aynı tarife üzerinden ücret alınıyor. Bu nedenle kısa bir mesafe için metroya binen yolcu ile hattın çok daha uzun bölümünü kullanan yolcu aynı tutarı ödüyor.

Planlanan sistemde ise ücretlendirme yolculuğun mesafesine göre farklılaşacak. Yolcu, seyahatini tamamladıktan sonra belirlenen sistem üzerinden ücret iadesinden yararlanabilecek. Bu noktada metrobüslerdeki uygulama örnek oluşturuyor. Metrobüslerde yolcunun bindiği ve indiği durak arasındaki mesafeye göre farklı ücret tarifeleri uygulanıyor.

ade cihazlarının yerleştirileceği duraklar belirlenirken elektrik hattı çalışmaları da sürüyor. (A Haber)ade cihazlarının yerleştirileceği duraklar belirlenirken elektrik hattı çalışmaları da sürüyor. (A Haber)

İADE OTOMATLARI HANGİ DURAKLARA KONULACAK?

Yeni sistemin hayata geçirilebilmesi için metro ve tramvay duraklarında teknik hazırlıklar devam ediyor. İade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken elektrik hattı çekimleri de bazı duraklarda tamamlanma aşamasına geldi. Böylece uygulamanın teknik altyapısına ilişkin hazırlıkların önemli bir bölümü yürütülmüş olacak.

Ancak sistemin tüm metro ve tramvay hatlarında aynı anda mı yoksa belirli hatlardan başlayarak mı uygulanacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmış değil.

Yeni düzenlemeyle yolcuların bindiği ve indiği duraklar ücretlendirmede belirleyici olacak. (A Haber Foto Arşivi)Yeni düzenlemeyle yolcuların bindiği ve indiği duraklar ücretlendirmede belirleyici olacak. (A Haber Foto Arşivi)

METRO VE TRAMVAY ÜCRETLERİ NE KADAR?

Mevcut tarifede metro ve tramvaylarda yolculuk mesafesine göre ayrı bir ücretlendirme bulunmuyor. Verilen mevcut tarife bilgilerine göre ücretler şöyle:

Bilet türü
Mevcut ücret
Tam bilet
46,20 TL
Öğrenci bileti
22,55 TL
30 yaşından gün almış öğrenci
41,58 TL
Sosyal bilet
33,08 TL

Yeni sistemin uygulanması halinde bu ücretlendirme yapısının yolculuk mesafesine göre yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilecek.

Metro ve tramvaylarda kısa ve uzun mesafe yolculukları için farklı ücretlendirme gündeme geliyor.Metro ve tramvaylarda kısa ve uzun mesafe yolculukları için farklı ücretlendirme gündeme geliyor.

KISA MESAFE YOLCULUK YAPANLAR DAHA AZ MI ÖDEYECEK?

Sistemin temel amacı, yolculuk mesafesine göre ücretlendirme yapılmasını sağlamak. Bu nedenle kısa mesafe yolculuk yapan bir yolcunun mevcut tam ücretin tamamını ödemek yerine daha düşük bir tutarla karşılaşması mümkün olabilecek.

Ancak metro ve tramvaylarda uygulanacak yeni ücret kademeleri henüz kesinleşmiş değil. Hangi durak aralıklarında hangi ücretin alınacağına ilişkin tarifenin ayrıca belirlenmesi gerekiyor.

Metrobüslerdeki durak bazlı ücretlendirme modelinin raylı sistemlerde de uygulanması gündemde.Metrobüslerdeki durak bazlı ücretlendirme modelinin raylı sistemlerde de uygulanması gündemde.

METROBÜSLERDE ÜCRETLER DURAK SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yeni sistemin nasıl şekillenebileceği konusunda metrobüslerdeki mevcut uygulama fikir veriyor. Metrobüslerde tam bilet için durak sayısına göre ücretler şöyle uygulanıyor:

  • 1 durak: 33,08 TL
  • 2 durak: 39,57 TL
  • 3 durak: 46,20 TL
  • 4-9 durak: 52,81 TL
  • 10-15 durak: 58 TL
  • 16-21 durak: 60,69 TL
  • 22-27 durak: 62,67 TL
  • 28-33 durak: 64,03 TL
  • 34-43 durak: 68,59 TL

Öğrenci tarifesinde de durak sayısına göre farklı ücretler uygulanıyor:

  • 1 durak: 14,58 TL
  • 2 durak: 15,87 TL
  • 3 durak: 18,48 TL
  • 4-9 durak: 21,09 TL
  • 10-15 durak ve sonrası: 22,55 TL

Yeni tarife sisteminin ayrıntıları ve uygulama tarihi henüz resmi olarak netleşmedi.Yeni tarife sisteminin ayrıntıları ve uygulama tarihi henüz resmi olarak netleşmedi.

TRAMVAYLARDA ÜCRETLER NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Yeni uygulamanın devreye gireceği tarih henüz netleşmedi. Duraklarda cihazların kurulacağı alanlar ve altyapı çalışmaları üzerinde hazırlıklar devam ediyor.

Dolayısıyla şu aşamada metro ve tramvaylarda uygulanacak yeni ücretlerin ne kadar olacağı kesinleşmiş değil. Yeni tarifenin belirlenmesi ve uygulamanın hangi tarihte başlayacağının açıklanmasıyla birlikte kısa ve uzun mesafe yolculuklarının nasıl ücretlendirileceği de netleşecek.

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