Metro ve tramvaylarda yeni uygulama! Yolcular ücret iadesi alabilecek
İstanbul’da metro ve tramvay kullanan yolcuları ilgilendiren yeni sistem için hazırlıklar hızlandı. Metrobüslerdeki ücret iade uygulamasının raylı sistemlere de taşınması planlanıyor. Yeni modelde ücretlerin gidilen durak sayısına göre farklılaşması bekleniyor.
İstanbul'da metro ve tramvay kullanan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni bir uygulama için çalışmalar hız kazandı. Metrobüslerde uygulanan ücret iade sisteminin metro ve tramvay hatlarına da taşınması planlanıyor. Yeni sistemle birlikte kısa mesafe yolculuk yapanlarla uzun mesafe yolculuk yapanların aynı ücreti ödemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
METRO VE TRAMVAYLARDA ÜCRET İADE SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Mevcut uygulamada metro ve tramvaylarda yolcunun kaç durak gittiğine bakılmaksızın aynı tarife üzerinden ücret alınıyor. Bu nedenle kısa bir mesafe için metroya binen yolcu ile hattın çok daha uzun bölümünü kullanan yolcu aynı tutarı ödüyor.
Planlanan sistemde ise ücretlendirme yolculuğun mesafesine göre farklılaşacak. Yolcu, seyahatini tamamladıktan sonra belirlenen sistem üzerinden ücret iadesinden yararlanabilecek. Bu noktada metrobüslerdeki uygulama örnek oluşturuyor. Metrobüslerde yolcunun bindiği ve indiği durak arasındaki mesafeye göre farklı ücret tarifeleri uygulanıyor.
İADE OTOMATLARI HANGİ DURAKLARA KONULACAK?
Yeni sistemin hayata geçirilebilmesi için metro ve tramvay duraklarında teknik hazırlıklar devam ediyor. İade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken elektrik hattı çekimleri de bazı duraklarda tamamlanma aşamasına geldi. Böylece uygulamanın teknik altyapısına ilişkin hazırlıkların önemli bir bölümü yürütülmüş olacak.
Ancak sistemin tüm metro ve tramvay hatlarında aynı anda mı yoksa belirli hatlardan başlayarak mı uygulanacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmış değil.