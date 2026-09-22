İstanbul'da metro ve tramvay kullanan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni bir uygulama için çalışmalar hız kazandı. Metrobüslerde uygulanan ücret iade sisteminin metro ve tramvay hatlarına da taşınması planlanıyor. Yeni sistemle birlikte kısa mesafe yolculuk yapanlarla uzun mesafe yolculuk yapanların aynı ücreti ödemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Metro ve tramvaylarda ücret iade sistemi için altyapı çalışmaları hız kazandı. (AA)

METRO VE TRAMVAYLARDA ÜCRET İADE SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut uygulamada metro ve tramvaylarda yolcunun kaç durak gittiğine bakılmaksızın aynı tarife üzerinden ücret alınıyor. Bu nedenle kısa bir mesafe için metroya binen yolcu ile hattın çok daha uzun bölümünü kullanan yolcu aynı tutarı ödüyor.

Planlanan sistemde ise ücretlendirme yolculuğun mesafesine göre farklılaşacak. Yolcu, seyahatini tamamladıktan sonra belirlenen sistem üzerinden ücret iadesinden yararlanabilecek. Bu noktada metrobüslerdeki uygulama örnek oluşturuyor. Metrobüslerde yolcunun bindiği ve indiği durak arasındaki mesafeye göre farklı ücret tarifeleri uygulanıyor.