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Türkiye'de kargo trafiği hızlandı: İlk 6 ayda 728,31 milyon posta kolisi ve kargo gönderisi taşındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'de kargo trafiği hızlandı: İlk 6 ayda 728,31 milyon posta kolisi ve kargo gönderisi taşındı

Türkiye'de e-ticaret kaynaklı gönderi hareketliliği posta ve kargo sektöründeki büyümeyi sürdürdü. 2026'nın ilk yarısında posta kolisi ve kargo gönderileri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona çıktı. Gönderilerin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki paketler oluştururken teslimatların büyük bölümü şehirler arasında gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısının 728,31 milyona ulaştığını açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan gönderi sayısı böylece yaklaşık yüzde 5 arttı. Veriler, gönderilerin yüzde 83'ünden fazlasının şehirler arasında taşındığını, yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 88'inin ise kabul edildiği gün dahil en geç iki gün içinde alıcıya ulaştırıldığını gösterdi.

E-ticaret hacmindeki artışla birlikte posta kolisi ve kargo gönderileri 2026'nın ilk yarısında 728,31 milyona çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)E-ticaret hacmindeki artışla birlikte posta kolisi ve kargo gönderileri 2026'nın ilk yarısında 728,31 milyona çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

E-TİCARET KARGO TRAFİĞİNİ BÜYÜTTÜ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hazırladığı "2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu", posta ve kargo sektöründeki gönderi hacminin yükseldiğini ortaya koydu. 2025'in ilk yarısında yaklaşık 691 milyon seviyesinde bulunan posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı, 2026'nın aynı döneminde 728,31 milyona ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artışta e-ticaret kullanımının etkisine işaret etti. İlk altı aylık veriler, gönderi trafiğinin hem hacim hem de kurumsal gönderiler açısından yoğunlaştığını gösterdi.

Gönderilerin ağırlık dağılımında küçük paketler öne çıktı. Toplam posta kolisi ve kargo gönderilerinin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki gönderiler oluşturdu. Ağırlığı 2 ila 20 kilogram arasında bulunan paketlerin payı yüzde 17, 20 kilogramın üzerindekilerin oranı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında taşınan posta kolisi ve kargoların yaklaşık yüzde 96'sını kurumsal gönderiler oluştururken toplam trafiğin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arasında gerçekleşti.Yılın ilk altı ayında taşınan posta kolisi ve kargoların yaklaşık yüzde 96'sını kurumsal gönderiler oluştururken toplam trafiğin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arasında gerçekleşti.

GÖNDERİLERİN YÜZDE 96'SI KURUMSAL

E-ticaret kullanımındaki yoğunluk gönderici profiline de yansıdı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 96'sının kurumsal gönderi olarak gerçekleştiğini, bireysel gönderilerin payının ise yaklaşık yüzde 4 olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirler arasında gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Gönderilerin yaklaşık yüzde 15'i şehir içinde teslim edilirken yurt dışına gönderilenlerin oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti.

2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatlarının en fazla gerçekleştirildiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu."

Türkiye'deki yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 88'i kabul edildiği gün dahil en geç iki gün içinde alıcısına teslim edildi.Türkiye'deki yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 88'i kabul edildiği gün dahil en geç iki gün içinde alıcısına teslim edildi.

YURT İÇİ POSTANIN YÜZDE 88'İ İKİ GÜN İÇİNDE ULAŞTI

Teslimat sürelerine ilişkin veriler de posta trafiğinin hızını ortaya koydu. Yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 11'i kabul edildiği gün alıcısına teslim edildi. Kabul günü de hesaba katıldığında gönderilerin yaklaşık yüzde 88'i en geç iki gün içinde alıcılarına ulaştı.

2026'nın ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısı 105,8 milyona ulaşırken teslimatta İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer aldı.2026'nın ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısı 105,8 milyona ulaşırken teslimatta İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer aldı.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ 105,8 MİLYONA ULAŞTI

Kargo ve posta kolilerinin yanı sıra haberleşme gönderileri de raporda yer aldı. 2026'nın ilk yarısında haberleşme gönderisi sayısı yaklaşık 105,8 milyon olarak gerçekleştiği belirten Bakan Uraloğlu, verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Haberleşme gönderilerinin yüzde 89'u 20 gram ve altında oldu. 20-50 gram aralığındaki gönderiler ise toplamın yüzde 6'sını oluşturdu. Ayrıca haberleşme gönderilerinde de şehirler arası trafik öne çıktı. 2026 yılının ilk yarısında en fazla haberleşme gönderisi teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yapıldı."

Türkiye genelinde 122 bin 804 kişinin çalıştığı posta sektöründe 9 bin 543 şube ve acente üzerinden hizmet sunuluyor.Türkiye genelinde 122 bin 804 kişinin çalıştığı posta sektöründe 9 bin 543 şube ve acente üzerinden hizmet sunuluyor.

POSTA SEKTÖRÜNDE 122 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Türkiye'deki posta sektöründe 122 bin 804 kişi istihdam edilirken ülke genelinde 9 bin 543 posta şubesi ve acente hizmet veriyor. Bunların 1.706'sı İstanbul'da, 737'si Ankara'da, 509'u ise İzmir'de bulunuyor.

Sektörde 52 yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcısı faaliyet gösteriyor. Bu sağlayıcılara 26'sı ulusal, 29'u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verilmiş durumda. Yerel düzeyde en fazla yetki belgesinin bulunduğu il ise İstanbul.

#Kargo Gönderileri #E Ticaret
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