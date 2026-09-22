Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısının 728,31 milyona ulaştığını açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan gönderi sayısı böylece yaklaşık yüzde 5 arttı. Veriler, gönderilerin yüzde 83'ünden fazlasının şehirler arasında taşındığını, yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 88'inin ise kabul edildiği gün dahil en geç iki gün içinde alıcıya ulaştırıldığını gösterdi.

E-ticaret hacmindeki artışla birlikte posta kolisi ve kargo gönderileri 2026'nın ilk yarısında 728,31 milyona çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

E-TİCARET KARGO TRAFİĞİNİ BÜYÜTTÜ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hazırladığı "2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu", posta ve kargo sektöründeki gönderi hacminin yükseldiğini ortaya koydu. 2025'in ilk yarısında yaklaşık 691 milyon seviyesinde bulunan posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı, 2026'nın aynı döneminde 728,31 milyona ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artışta e-ticaret kullanımının etkisine işaret etti. İlk altı aylık veriler, gönderi trafiğinin hem hacim hem de kurumsal gönderiler açısından yoğunlaştığını gösterdi.

Gönderilerin ağırlık dağılımında küçük paketler öne çıktı. Toplam posta kolisi ve kargo gönderilerinin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki gönderiler oluşturdu. Ağırlığı 2 ila 20 kilogram arasında bulunan paketlerin payı yüzde 17, 20 kilogramın üzerindekilerin oranı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.