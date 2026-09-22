Türkiye'de kargo trafiği hızlandı: İlk 6 ayda 728,31 milyon posta kolisi ve kargo gönderisi taşındı
Türkiye'de e-ticaret kaynaklı gönderi hareketliliği posta ve kargo sektöründeki büyümeyi sürdürdü. 2026'nın ilk yarısında posta kolisi ve kargo gönderileri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona çıktı. Gönderilerin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki paketler oluştururken teslimatların büyük bölümü şehirler arasında gerçekleşti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısının 728,31 milyona ulaştığını açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan gönderi sayısı böylece yaklaşık yüzde 5 arttı. Veriler, gönderilerin yüzde 83'ünden fazlasının şehirler arasında taşındığını, yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 88'inin ise kabul edildiği gün dahil en geç iki gün içinde alıcıya ulaştırıldığını gösterdi.
E-TİCARET KARGO TRAFİĞİNİ BÜYÜTTÜ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hazırladığı "2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu", posta ve kargo sektöründeki gönderi hacminin yükseldiğini ortaya koydu. 2025'in ilk yarısında yaklaşık 691 milyon seviyesinde bulunan posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı, 2026'nın aynı döneminde 728,31 milyona ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artışta e-ticaret kullanımının etkisine işaret etti. İlk altı aylık veriler, gönderi trafiğinin hem hacim hem de kurumsal gönderiler açısından yoğunlaştığını gösterdi.
Gönderilerin ağırlık dağılımında küçük paketler öne çıktı. Toplam posta kolisi ve kargo gönderilerinin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki gönderiler oluşturdu. Ağırlığı 2 ila 20 kilogram arasında bulunan paketlerin payı yüzde 17, 20 kilogramın üzerindekilerin oranı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.
GÖNDERİLERİN YÜZDE 96'SI KURUMSAL
E-ticaret kullanımındaki yoğunluk gönderici profiline de yansıdı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 96'sının kurumsal gönderi olarak gerçekleştiğini, bireysel gönderilerin payının ise yaklaşık yüzde 4 olduğunu açıkladı.
Bakan Uraloğlu, kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirler arasında gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Gönderilerin yaklaşık yüzde 15'i şehir içinde teslim edilirken yurt dışına gönderilenlerin oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti.
2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatlarının en fazla gerçekleştirildiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu."