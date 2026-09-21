Ekonomist Sinan Alican, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Alican, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyelere vurgu yaptı.

Piyasaların mevcut durumuna değinen Alican, "ABD-İran ile ilgili yaşanan gerginlik altın fiyatlamalarını doğrudan etkiliyor. Bir taraftan makro göstergeler etkili olurken, diğer taraftan özellikle savaşla ilgili gerginlikler de fiyatlamalarda etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Alican, an itibarıyla piyasalarda daha yatay bir seyrin hakim olduğunu belirtti.

ONS VE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER NELER?

Altındaki fiyatlamalara dair rakamsal verileri paylaşan Sinan Alican, "Özellikle ons altın tarafında 4.350 seviyesi şu an itibarıyla test edilen nokta. O tarafta 4.500'lü seviyeler ise kritik takip ettiğimiz noktalar" dedi.

İç piyasadaki hareketliliğe de değinen Alican, "Yine gram altın olarak baktığımızda ise en son gerçekleşen yükselişte 7.200'lü seviyeleri test etmişti ancak o seviyelerde de özellikle Fed'in faiz artırması sebebiyle tutunamadı" şeklinde konuştu.