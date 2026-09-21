Ekonomist Sinan Alican’dan gram altın yorumu: Yeniden 7.200 TL seviyeleri görülebilir
Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Sinan Alican, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelecek açıklamaların fiyatlamalarda etkili olacağını belirtti. Alican, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarının düşmesi halinde gram altının yeniden 7.200 TL ve üzeri seviyeleri test edebileceğini söyledi.
Ekonomist Sinan Alican, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Alican, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyelere vurgu yaptı.
Piyasaların mevcut durumuna değinen Alican, "ABD-İran ile ilgili yaşanan gerginlik altın fiyatlamalarını doğrudan etkiliyor. Bir taraftan makro göstergeler etkili olurken, diğer taraftan özellikle savaşla ilgili gerginlikler de fiyatlamalarda etkili oluyor" ifadelerini kullandı.
Alican, an itibarıyla piyasalarda daha yatay bir seyrin hakim olduğunu belirtti.
ONS VE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER NELER?
Altındaki fiyatlamalara dair rakamsal verileri paylaşan Sinan Alican, "Özellikle ons altın tarafında 4.350 seviyesi şu an itibarıyla test edilen nokta. O tarafta 4.500'lü seviyeler ise kritik takip ettiğimiz noktalar" dedi.
İç piyasadaki hareketliliğe de değinen Alican, "Yine gram altın olarak baktığımızda ise en son gerçekleşen yükselişte 7.200'lü seviyeleri test etmişti ancak o seviyelerde de özellikle Fed'in faiz artırması sebebiyle tutunamadı" şeklinde konuştu.
GÖZLER TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE PETROL FİYATLARINDA
Gelecek dönemle ilgili beklentilerini açıklayan Sinan Alican, "Yatırımcılar bu hafta itibarıyla yine ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafından gelen açıklamaları takip edebilirler. Açıkçası ben bir dönem daha belirli bir bant aralığında seyrin devam etmesini bekliyorum. Ancak ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanırsa ve petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görülürse gram altın fiyatlarında da yeniden 7.200 ve üzerindeki seviyeler test edilebilir" ifadelerini kullandı.
Altına yönelik talebin fiyatlamadaki yerine dikkat çeken Alican, ons bazında küresel gelişmelerin daha etkili olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla özellikle Kapalıçarşı'ya baktığımızda daha sakin bir seyrin olduğunu söylemek mümkün" dedi.
ALTIN FİYATLARINI BASKILAYAN ETKENLER
Küresel ekonomik göstergelerin altın üzerindeki potansiyel baskısına vurgu yapan Sinan Alican, "Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği, petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir ortamda ve yine ABD tahvil faizlerinin 5'in üzerinde kaldığı bir ortamda altın tarafında baskı söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.
Yatırımcılara stratejik uyarılarda bulunan Alican, "Yatırımcılar burada özellikle petrol fiyatlarına odaklanmalı. Yine bu hafta Trump'ın Birleşmiş Milletlerde yapacağı açıklamalar olacaktır. Burayı muhakkak takip etmelerini öneririz. Buralardan olumlu açıklamalar gelirse ben yönün pozitif olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.