İŞKUR'da MSB işçi ilanı! Başvurular bugün başladı: İşte son tarih
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı için başvuruları 21-25 Eylül 2026'da alacak. İlanda teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi kadroları bulunuyor, kura ise 6 Ekim'de yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.
BAŞVURULAR YALNIZCA İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK
İlan kapsamında başvurular 21 Eylül 2026 ile 25 Eylül 2026 arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden alınacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bulunan iş yerlerinden yalnızca bir meslek ve bir iş yerine başvuru yapabilecek.
MSB'nin resmi bilgilendirmesinde de bakanlığa bağlı iş yerlerinde işçi alımlarının İŞKUR aracılığıyla yürütüldüğü belirtiliyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İlanda yer alan genel şartlar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Askerlikle ilişiği bulunmamak. Askerliğini yapmış veya tecilli olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Buna göre 25 Eylül 2008 ve daha önce doğanlar başvuru yapabilecek.
- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Buna göre 21 Eylül 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecek.
- Başvurulan kadro için ek listede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak.
- İlanda belirtilen bazı suçlardan mahkum olmamak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- Kamu kurumlarına işçi alımında öncelik hakkı bulunan adayların, bu durumlarını gösteren belgeye sahip olması.