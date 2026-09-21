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İŞKUR'da MSB işçi ilanı! Başvurular bugün başladı: İşte son tarih

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İŞKUR'da MSB işçi ilanı! Başvurular bugün başladı: İşte son tarih

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı için başvuruları 21-25 Eylül 2026'da alacak. İlanda teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi kadroları bulunuyor, kura ise 6 Ekim'de yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.

Başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. (A Haber Grafik Ekibi)Başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. (A Haber Grafik Ekibi)

BAŞVURULAR YALNIZCA İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlan kapsamında başvurular 21 Eylül 2026 ile 25 Eylül 2026 arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden alınacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bulunan iş yerlerinden yalnızca bir meslek ve bir iş yerine başvuru yapabilecek.

MSB'nin resmi bilgilendirmesinde de bakanlığa bağlı iş yerlerinde işçi alımlarının İŞKUR aracılığıyla yürütüldüğü belirtiliyor.

İlanda yer alan kadrolar için adayların eğitim ve özel şartları taşıması gerekiyor.İlanda yer alan kadrolar için adayların eğitim ve özel şartları taşıması gerekiyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlanda yer alan genel şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak. Askerliğini yapmış veya tecilli olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Buna göre 25 Eylül 2008 ve daha önce doğanlar başvuru yapabilecek.
  • Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Buna göre 21 Eylül 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecek.
  • Başvurulan kadro için ek listede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak.
  • İlanda belirtilen bazı suçlardan mahkum olmamak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
  • Kamu kurumlarına işçi alımında öncelik hakkı bulunan adayların, bu durumlarını gösteren belgeye sahip olması.

Şoför kadrolarına başvuracak adaylardan SRC-5 belgesine sahip olmaları isteniyor.Şoför kadrolarına başvuracak adaylardan SRC-5 belgesine sahip olmaları isteniyor.

ÖZEL ŞARTLAR DA ARANACAK

Sürekli işçi kadrolarına başvuracak kişilerin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı çalışmasına engel bir durumunun bulunmaması ve seyahat engelinin olmaması gerekiyor. Şoför kadrolu için ayrıca ilan tarihi itibarıyla SRC-5 belgesine sahip olma şartı bulunuyor.

Bunun yanında adayların ek tabloda belirtilen eğitim durumu, mezun olunan bölüm/program ve unvana ilişkin özel şartları taşıması gerekiyor.

İlanda teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik işçisi kadroları yer alıyor.İlanda teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik işçisi kadroları yer alıyor.

KADROLAR HANGİ MESLEKLERDE?

Ek listedeki toplam kadro dağılımı şöyle:

Yer
Birim
Sayı
Balıkesir/Altıeylül
Balıkesir Tank Çiftliği
1
Balıkesir/Bandırma
Bandırma Tank Çiftliği
1
Batman/Merkez
Batman Tank Çiftliği
5
Elazığ/Kovancılar
Koçakle Tank Çiftliği
1
Erzurum/Horasan
Horasan Tank Çiftliği
1
Eskişehir/Odunpazarı
Eskişehir Bölge Müdürlüğü
1
İstanbul/Beykoz
İstanbul İşletme Müdürlüğü
1
İstanbul/Eyüpsultan
Alibeyköy Tank Çiftliği
1
Kocaeli/Kartepe
Kartepe Tank Çiftliği
1
Malatya/Yeşilyurt
Malatya Bölge Müdürlüğü
1
Mersin/Akdeniz
Mersin Tank Çiftliği
1
Muş/Merkez
Muş Tank Çiftliği
15
Osmaniye/Kadirli
Osmaniye Tank Çiftliği
1

Kadro listesinde merkez teşkilatının yanı sıra çok sayıda il ve ilçedeki tank çiftliği, pompa istasyonu, bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüğü bulunuyor.

Noter kurasının 6 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da yapılacağı duyuruldu.Noter kurasının 6 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da yapılacağı duyuruldu.

NOTER KURASI 6 EKİM'DE YAPILACAK

Başvuruların ardından açık iş gücü sayısının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday noter kurasıyla belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip adaylar için de aynı yöntem uygulanacak.

İlan metnine göre noter kurası:

Tarih: 6 Ekim 2026
Saat: 10.00
Adres: ANT Başkanlığı Merkez Hizmet Binası, Güvenevler Mahallesi, Kuzgun Caddesi No:51, Aşağı Ayrancı, Çankaya/Ankara

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 70 PUAN GEREKİYOR

Noter kurasıyla belirlenen asil adaylara, mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla sınav kurulu tarafından sözlü sınav uygulanacak. Sınava girecek adayların teslim etmesi gereken belgeler, belgelerin nereye ve hangi tarihlerde ulaştırılacağı ile sınavın yeri ve tarihi ANT Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak.

Belgeleri incelenen adaylardan şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

Göreve başlayan personel için ilanda üç aylık deneme süresi öngörülüyor.Göreve başlayan personel için ilanda üç aylık deneme süresi öngörülüyor.

GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların teslim edeceği belgeler ve diğer işlemler ANT Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından göreve başlatılacak.

Göreve başlayanların mali hakları, ANT Başkanlığı ve bağlı iş yerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ödenecek. İlanda ayrıca göreve başlayanlar için 3 aylık deneme süresi bulunduğu belirtiliyor.

Göreve başlayan personel, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl boyunca kurum içi nakil talebinde bulunamayacak. Ancak Başkanlığın ihtiyaç duyması halinde resen yer değişikliği yapılabilecek.

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