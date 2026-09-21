Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.

Başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. (A Haber Grafik Ekibi)

BAŞVURULAR YALNIZCA İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlan kapsamında başvurular 21 Eylül 2026 ile 25 Eylül 2026 arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden alınacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bulunan iş yerlerinden yalnızca bir meslek ve bir iş yerine başvuru yapabilecek.

MSB'nin resmi bilgilendirmesinde de bakanlığa bağlı iş yerlerinde işçi alımlarının İŞKUR aracılığıyla yürütüldüğü belirtiliyor.