Türkiye ile Almanya arasında tarım ve gıdada yeni dönem! Ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedef
Türkiye ile Almanya arasında tarım ve gıda sektörlerindeki iş birliğini geliştirecek önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'in katılımıyla, iki ülke arasındaki tarım ve gıda sektörlerinde ikili iş birliğinin derinleştirilmesine ilişkin Ortak Niyet Beyanı imzalandı. Yumaklı, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Yumaklı, Almanya'nın Türkiye'nin önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu belirtti.
Yumaklı, 2025 yılında Türkiye'nin Almanya'ya yaklaşık 2,2 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdiğini, Almanya'dan yapılan tarımsal ürün ithalatının ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.
HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
İki ülkenin ekonomik büyüklüğü ile tarım ve gıda sektörlerindeki kapasitesinin mevcut ticaret hacminin daha da artırılması için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Yumaklı, yakın gelecekte tarımsal ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedef ortaya koyduklarını açıkladı.
Yumaklı, bu hedef doğrultusunda karşılıklı ticaretin önündeki teknik sorunların çözülmesi, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
İŞ DÜNYASINA VE ÜRETİCİYE SOMUT KATKI HEDEFLENİYOR
İmzalanan Ortak Niyet Beyanı ile mevcut Tarım Alanında Mutabakat Zaptı'nın daha ileri bir aşamaya taşınmasının amaçlandığını belirten Yumaklı, iş birliğinin yalnızca kamu kurumları arasındaki diyaloğun geliştirilmesiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.
Yumaklı, iş birliğinin üreticiye, ihracatçıya ve özel sektöre somut katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, Türk ve Alman firmaları arasında yeni ticaret ve yatırım imkanlarının oluşturulacağını söyledi.
TARIM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTALLEŞME ÖNE ÇIKIYOR
İki ülke arasında özellikle tarım teknolojileri, gıda sanayisi, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve tarımsal AR-GE alanlarında önemli iş birliği potansiyeli bulunduğu ifade edildi.
Alman Bakan Alois Rainer'in Türkiye programında özel sektör temaslarının da yer alacağı belirtildi. Rainer'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde iş dünyası temsilcileriyle görüşmesi, ardından tarım teknolojileri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları ziyaret etmesi planlanıyor.
TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ YENİDEN AKTİF HALE GETİRİLECEK
Bakan Yumaklı, Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesi'nin yeniden aktif hale getirilmesinin de öncelikler arasında olduğunu bildirdi.
Yumaklı, teknik ekiplerin düzenli olarak bir araya gelerek bugün belirlenen hedeflerin takibini yapacağını belirterek, imzalanan Niyet Beyanı'nın iki ülke arasındaki tarım ve gıda iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.
Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer de tarım ve gıda alanındaki ikili ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini söyledi.