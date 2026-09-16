Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Yumaklı, Almanya'nın Türkiye'nin önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Yumaklı, 2025 yılında Türkiye'nin Almanya'ya yaklaşık 2,2 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdiğini, Almanya'dan yapılan tarımsal ürün ithalatının ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

İki ülkenin ekonomik büyüklüğü ile tarım ve gıda sektörlerindeki kapasitesinin mevcut ticaret hacminin daha da artırılması için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Yumaklı, yakın gelecekte tarımsal ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedef ortaya koyduklarını açıkladı.

Yumaklı, bu hedef doğrultusunda karşılıklı ticaretin önündeki teknik sorunların çözülmesi, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.