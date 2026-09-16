Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamu açısından bağlayıcı, özel sektör için ise rehber niteliğinde olduğunu belirterek, bölgedeki savaşların enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Şimşek, "Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibarıyla 7 puan daha aşağıda olacaktı." dedi. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında gündeme ve ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek'in sözlerinin satır başları şöyle:

Fotoğraf: AA "OVP'DE HEDEFLERİN BÜYÜK KISMI TUTUYOR" OVP özel sektör açısından rehber, kamu açısından bağlayıcı. Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibarıyla 7 puan daha aşağıda olacaktı. Savaş nedeniyle neredeyse bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış Türkiye'de de dünyada da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Eşel mobil düzenlemesi ile ciddi bir gelirden feragat ettik. Cari açıkta 2024 ve 2025 hedefleri büyük ölçüde tutturuldu. Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. OVP sayesinde birçok hedef başarıldı, kur korumalı mevduattan bu doğrultuda çıktık. OVP'de hedeflerin büyük kısmı tutuyor, politika çerçevesinde ve yönünde bir değişiklik yok.

Fotoğraf: AA Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızının yavaşlamasıdır. Türkiye'de bir dezenflasyon süreci yaşanıyor. Para politikasının yeniden fonksiyonel hâle getirilmesi biraz zaman aldı. Türkiye'nin enflasyon ölçüm metodolojisi Eurostat'ta neyse bizde de öyle. Hizmetler tarafındaki enflasyonda ciddi bir katılık, atalet var. Dezenflasyonda bir başarı var ama arzu ettiğimiz hızda değil.