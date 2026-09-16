FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Fed, para politikası kararını ABD Doğu Saati ile 14.00'te açıklıyor. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı nedeniyle karar, Türkiye saatiyle 21.00'de takip edilecek.

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Bankanın karar metnindeki açıklamalar yatırımcılar tarafından takip edilecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı olası değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak.

Fed Başkanı Warsh'ın sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınmasına karşın ondan gelecek açıklamalar da yakından izlenecek. Öte yandan Orta Doğu'da devam eden karşılıklı çatışmaların ne kadar sürebileceği konusundaki belirsizlikler de küresel piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor.

Dün yüzde 5,04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa olduğu yorumunda bulunmasının ardından bugün yüzde 5 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan ABD Senatosunda, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul oylamasında gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

Bu gelişmeyle bitcoin yüzde 0,1 düşüşle 75 bin 780 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kripto para borsası Coinbase'in hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş de dikkati çekti.

Jeopolitik risklerden kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelere karşın, ABD stoklarındaki artışın etkisiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 108,1 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 321 dolardan işlem görüyor.

Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerine karşın ABD'ye ilişkin mali endişelerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

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NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahını baskılamasıyla dün negatif seyretti.

Meta'nın hisseleri, şirketin yapay zeka modellerini daha düşük maliyet ve enerji tüketimiyle çalıştırmak için geliştirdiği yeni nesil çipleri test ettiğini duyurması sonrasında yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Diğer taraftan Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin ortalama galon fiyatı bugün 6,27 dolar ile rekor tazeledi.

Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,63, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.