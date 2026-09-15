Av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut ve hamside yaşanan bolluk Bolu’da balık tezgahlarına yansıdı. Palamudun fiyatı 100 liraya kadar düşerken, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Balıkçı Aytaç Cesur, “Denizden bereket akıyor” dedi.

Av sezonunun başlamasının ardından denizlerde palamut ve hamsi bolluğu yaşandı. Balık miktarındaki artış fiyatlara da yansırken, Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar balık tezgâhlarına yoğun ilgi gösterdi.

Fotoğraf: İHA Tezgâhlarda özellikle palamut ve hamsi tercih edildi. Uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Pazardaki bazı balıkçıların önünde metrelerce kuyruk oluşurken, yaşanan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Fotoğraf: İHA "BEREKET AKIYOR"

Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, sezonun bereketli başladığını belirterek, "Palamut güzel başladı; bollukla, bereketle başladı. Sezon başında 200-300 gram olan balıklar, 600-700 grama kadar geldi. Kiloluk olması için biraz daha vakti var. Bu ay sonuna kadar da olacağını tahmin ediyoruz. Bolluk da var, talep de iyi, fiyatlar da çok uygun. Şu anda her şey düzgün gidiyor. Bereketli olacağını zaten söylemiştik. Şu anda denizden bereket akıyor diyebiliriz" dedi.