Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

"HABER DEZENFORMASYONA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Bakanlık, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı habere dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde 'Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları'na dayandırılan bazı iddialara 'kulis' adı altında yer verildiği, bu nedenle haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.

"KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILACAĞI YÖNÜNDEKİ YORUMLAR DOĞRU DEĞİL"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: