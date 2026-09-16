İnşaat ve ticaret-hizmetlerde çalışan sayısı arttı: Toplam ücretli çalışan 16,4 milyona yaklaştı
Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279 bin 435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide yüzde 1,5 düşüş yaşandı; inşaatta yüzde 3,5, ticaret-hizmetlerde yüzde 3,1 artış kaydedildi.
Temmuz 2026'da sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 oldu. Yıllık artış yüzde 1,7'yi bulurken aylık toplam yüzdesel değişim sıfırda kaldı. Veriler, ücretli çalışan sayısındaki büyümenin inşaat ile ticaret-hizmetlerden geldiğini gösterdi.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 279 BİN 435 ARTTI
TÜİK verillerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan ücretli çalışan sayısı, Temmuz 2025'te 16 milyon 114 bin 128 düzeyindeydi. Bu sayı Temmuz 2026'da 16 milyon 393 bin 563'e yükseldi.
Böylece ücretli çalışan sayısında bir yıllık dönemde 279 bin 435 kişilik artış kaydedildi. Yıllık değişim oranı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.
ARTIŞI İNŞAAT VE HİZMETLER TAŞIDI
Sektörel dağılım, toplam artışın bütün alanlara eşit biçimde yayılmadığını gösterdi. Sanayide ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,5 azalarak 4 milyon 850 bin 893'e geriledi.
İnşaat sektöründe sayı yüzde 3,5 artışla 2 milyon 71 bin 211'e çıktı. Bir yıllık artış 70 bin 207 kişi olarak kaydedildi.
Ticaret-hizmet sektörleri ise yüzde 3,1 büyüyerek 9 milyon 471 bin 459 ücretli çalışana ulaştı. Bu gruptaki 280 bin 965 kişilik yükseliş, sanayideki gerilemeyi karşılayarak toplam sayıyı yukarı taşıdı.