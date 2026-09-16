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İnşaat ve ticaret-hizmetlerde çalışan sayısı arttı: Toplam ücretli çalışan 16,4 milyona yaklaştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İnşaat ve ticaret-hizmetlerde çalışan sayısı arttı: Toplam ücretli çalışan 16,4 milyona yaklaştı

Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279 bin 435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide yüzde 1,5 düşüş yaşandı; inşaatta yüzde 3,5, ticaret-hizmetlerde yüzde 3,1 artış kaydedildi.

Temmuz 2026'da sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 oldu. Yıllık artış yüzde 1,7'yi bulurken aylık toplam yüzdesel değişim sıfırda kaldı. Veriler, ücretli çalışan sayısındaki büyümenin inşaat ile ticaret-hizmetlerden geldiğini gösterdi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026’da yıllık yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563’e ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, TÜİK ve A Haber Foto Arşiv)Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026’da yıllık yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563’e ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, TÜİK ve A Haber Foto Arşiv)

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 279 BİN 435 ARTTI

TÜİK verillerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan ücretli çalışan sayısı, Temmuz 2025'te 16 milyon 114 bin 128 düzeyindeydi. Bu sayı Temmuz 2026'da 16 milyon 393 bin 563'e yükseldi.

Böylece ücretli çalışan sayısında bir yıllık dönemde 279 bin 435 kişilik artış kaydedildi. Yıllık değişim oranı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı - Temmuz 2026Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı - Temmuz 2026

ARTIŞI İNŞAAT VE HİZMETLER TAŞIDI

Sektörel dağılım, toplam artışın bütün alanlara eşit biçimde yayılmadığını gösterdi. Sanayide ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,5 azalarak 4 milyon 850 bin 893'e geriledi.

İnşaat sektöründe sayı yüzde 3,5 artışla 2 milyon 71 bin 211'e çıktı. Bir yıllık artış 70 bin 207 kişi olarak kaydedildi.

Ticaret-hizmet sektörleri ise yüzde 3,1 büyüyerek 9 milyon 471 bin 459 ücretli çalışana ulaştı. Bu gruptaki 280 bin 965 kişilik yükseliş, sanayideki gerilemeyi karşılayarak toplam sayıyı yukarı taşıdı.

İnşaat ile ticaret-hizmetler büyümeyi desteklerken toplam çalışan sayısı bir önceki aya göre değişmedi.İnşaat ile ticaret-hizmetler büyümeyi desteklerken toplam çalışan sayısı bir önceki aya göre değişmedi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

Alt sektörler arasında en yüksek yıllık artış yüzde 5,3 ile ulaştırma ve depolamada gerçekleşti. Bu alandaki ücretli çalışan sayısı 1 milyon 351 bin 802'ye yükseldi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında yüzde 4,1; gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 3,5 artış görüldü. İdari ve destek hizmetlerinde artış yüzde 3,2, finans ve sigortada yüzde 3,1, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yüzde 3 oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,9, ticarette ise yüzde 2,5 yıllık artış kaydedildi.

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları - Temmuz 2026Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları - Temmuz 2026

AYLIK TOPLAM DEĞİŞİM SIFIRDA KALDI

Ücretli çalışanların toplam sayısı Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzdesel değişim göstermedi. Yıllık yükselişe rağmen aylık görünüm yatay seyretti.

Aylık bazda sanayide yüzde 0,1 azalış, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 artış kaydedildi. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ise yüzdesel olarak değişmedi.

TEMMUZ 2026 ÜCRETLİ ÇALIŞAN TABLOSU
Konu
Bilgi
Dönem
Temmuz 2026
Kapsam
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri
Toplam ücretli çalışan
16 milyon 393 bin 563 kişi
Yıllık değişim
Yüzde 1,7 artış
Yıllık sayısal fark
279 bin 435 kişi
Aylık değişim
Yüzdesel değişim olmadı
Sanayi
Yıllık yüzde 1,5 azalış
İnşaat
Yıllık yüzde 3,5 artış
Ticaret-hizmetler
Yıllık yüzde 3,1 artış
En yüksek alt sektör artışı
Ulaştırma ve depolamada yüzde 5,3
İmalattaki değişim
Yüzde 1,7 azalış

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