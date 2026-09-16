Temmuz 2026'da sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 oldu. Yıllık artış yüzde 1,7'yi bulurken aylık toplam yüzdesel değişim sıfırda kaldı. Veriler, ücretli çalışan sayısındaki büyümenin inşaat ile ticaret-hizmetlerden geldiğini gösterdi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026’da yıllık yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563’e ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, TÜİK ve A Haber Foto Arşiv)

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 279 BİN 435 ARTTI

TÜİK verillerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan ücretli çalışan sayısı, Temmuz 2025'te 16 milyon 114 bin 128 düzeyindeydi. Bu sayı Temmuz 2026'da 16 milyon 393 bin 563'e yükseldi.

Böylece ücretli çalışan sayısında bir yıllık dönemde 279 bin 435 kişilik artış kaydedildi. Yıllık değişim oranı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.