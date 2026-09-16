AJet'in yurt dışı uçuşlarda başlattığı kampanya kapsamında 250 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

İŞTE FİYATLAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyalı biletler Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 9, 19 ve 29 avrodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, 18 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.