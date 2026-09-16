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AJet'ten yurt dışı biletlerinde 250 bin koltukluk kampanya! 9 avrodan başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet'ten yurt dışı biletlerinde 250 bin koltukluk kampanya! 9 avrodan başlıyor

AJet, yurt dışı uçuşlarına yönelik kampanyası kapsamında 250 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa sundu. Kampanyada Türkiye çıkışlı uçuşlar vergiler hariç 19 dolardan, Türkiye varışlı seçili hatlar ise 9, 19 ve 29 avrodan başlayan fiyatlarla alınabilecek. 18 Eylül saat 23.59’a kadar geçerli kampanyalı biletler, 5 Ekim 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in yurt dışı uçuşlarda başlattığı kampanya kapsamında 250 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

İŞTE FİYATLAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyalı biletler Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 9, 19 ve 29 avrodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, 18 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

AJet'ten yurt dışı biletlerinde 250 bin koltukluk kampanya! 9 avrodan başlıyor - 1

TARİHLER BELLİ OLDU

İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Türkiye varışlı uçuşlarda 11 ile 27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 arası kampanya kapsamı dışında tutuldu.

Kampanya kapsamında Flex bilet alan yolculara 5 kilogram, Premium bilet alanlara ise 10 kilogram ücretsiz ek bagaj hakkı sağlanacak.

Direkt uçuşlarda geçerli kampanyalı biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

HANGİ UÇUŞLARI KAPSAYACAK?

Kampanya, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam ve Halep uçuşlarında geçerli olacak.

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