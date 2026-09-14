AJet'ten yurt içi seyahat fırsatı! Kampanyalı biletler 15 Eylül'e kadar satışta
AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyasını bugün başlattı. 14-15 Eylül’de alınacak biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 arasındaki seferlerde kullanılabilecek. Bazı yoğun dönemler kampanya dışında kalırken standart koltuk 99 liradan, ön sıra 199 liradan, acil çıkış 349 liradan sunuluyor.
Sonbaharda Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfetmek isteyenler için AJet'ten dikkat çeken bir kampanya geldi. AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatını satışa sundu. Kampanya kapsamında biletler 14 ve 15 Eylül 2026 tarihlerinde satın alınabilecek. İndirimli biletlerle yapılacak seyahatler ise 5 Ekim 2026 ile 15 Ocak 2027 arasında gerçekleştirilebilecek.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
AJet'in kampanyası, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları kapsıyor. Bununla birlikte aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek seferler kampanyaya dahil edilmiyor:
- 28 Ekim-1 Kasım 2026
- 13 Kasım-22 Kasım 2026
- 31 Aralık 2026-4 Ocak 2027
Bu tarihler dışında kalan ve kampanya şartlarını karşılayan yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatından yararlanılabilecek.
BİLETLER NE ZAMANA KADAR ALINABİLECEK?
Kampanyanın biletleme süresi oldukça kısa. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde bilet satın alması gerekiyor. Kampanya, 15 Eylül'ü 23.59'da sona erecek şekilde uygulanıyor. Bu nedenle son gün bilet almak isteyen yolcuların saat sınırını göz önünde bulundurması gerekiyor.