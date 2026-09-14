Yüzde 30 indirimli biletler belirlenen seyahat tarihleri için geçerli olacak.

YÜZDE 30 İNDİRİM HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

AJet'in açıklamasına göre kampanya tüm yurt içi uçuşları kapsıyor. Ancak indirim yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde uygulanıyor. Kampanyadaki yüzde 30'luk indirim, vergiler hariç ücret üzerinden hesaplanıyor. Kampanyalı biletlerde vergiler fiyata dahil değil.

İndirim tek yön için belirlenmiş olsa da gidiş-dönüş biletlerinde de geçerli.