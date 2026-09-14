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AJet'ten yurt içi seyahat fırsatı! Kampanyalı biletler 15 Eylül'e kadar satışta

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet'ten yurt içi seyahat fırsatı! Kampanyalı biletler 15 Eylül'e kadar satışta

AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyasını bugün başlattı. 14-15 Eylül’de alınacak biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 arasındaki seferlerde kullanılabilecek. Bazı yoğun dönemler kampanya dışında kalırken standart koltuk 99 liradan, ön sıra 199 liradan, acil çıkış 349 liradan sunuluyor.

Sonbaharda Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfetmek isteyenler için AJet'ten dikkat çeken bir kampanya geldi. AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatını satışa sundu. Kampanya kapsamında biletler 14 ve 15 Eylül 2026 tarihlerinde satın alınabilecek. İndirimli biletlerle yapılacak seyahatler ise 5 Ekim 2026 ile 15 Ocak 2027 arasında gerçekleştirilebilecek.

AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. (A Haber Grafik Ekibi)AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. (A Haber Grafik Ekibi)

İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

AJet'in kampanyası, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları kapsıyor. Bununla birlikte aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek seferler kampanyaya dahil edilmiyor:

  • 28 Ekim-1 Kasım 2026
  • 13 Kasım-22 Kasım 2026
  • 31 Aralık 2026-4 Ocak 2027

Bu tarihler dışında kalan ve kampanya şartlarını karşılayan yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatından yararlanılabilecek.

İndirimli biletler 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027'de kullanılabilecek.İndirimli biletler 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027'de kullanılabilecek.

BİLETLER NE ZAMANA KADAR ALINABİLECEK?

Kampanyanın biletleme süresi oldukça kısa. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde bilet satın alması gerekiyor. Kampanya, 15 Eylül'ü 23.59'da sona erecek şekilde uygulanıyor. Bu nedenle son gün bilet almak isteyen yolcuların saat sınırını göz önünde bulundurması gerekiyor.

Yüzde 30 indirimli biletler belirlenen seyahat tarihleri için geçerli olacak.Yüzde 30 indirimli biletler belirlenen seyahat tarihleri için geçerli olacak.

YÜZDE 30 İNDİRİM HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

AJet'in açıklamasına göre kampanya tüm yurt içi uçuşları kapsıyor. Ancak indirim yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde uygulanıyor. Kampanyadaki yüzde 30'luk indirim, vergiler hariç ücret üzerinden hesaplanıyor. Kampanyalı biletlerde vergiler fiyata dahil değil.

İndirim tek yön için belirlenmiş olsa da gidiş-dönüş biletlerinde de geçerli.

AJet'in kampanyasında koltuk fiyatları 99 TL'den başlayan seçenekler sunuyor.AJet'in kampanyasında koltuk fiyatları 99 TL'den başlayan seçenekler sunuyor.

KOLTUK SEÇİMİ DE İNDİRİMLİ OLACAK

Kampanyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de koltuk seçimi. AJet, kampanya kapsamında satın alınan biletlerde koltuk seçimlerini de indirimli fiyatlarla sunuyor.

Koltuk seçenekleri şöyle:

Koltuk türü
Fiyat
Standart koltuk
99 TL
Ön sıra koltuk
199-299 TL
Acil çıkış koltuğu
349 TL

Kampanyalı koltuk fiyatları, biletleme sırasında koltuk seçimi aşamasında görüntüleniyor.

İndirim, AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli yurt içi seferlerde uygulanacak.İndirim, AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli yurt içi seferlerde uygulanacak.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini yalnızca AJet.com veya AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alması gerekiyor. Kampanya farklı satış kanallarında geçerli değil. Bu nedenle indirimli bilet arayanların satın alma işlemi sırasında doğru platformu kullanması önem taşıyor.

Yurt içindeki tüm uçuşları kapsayan kampanyanın biletleme süresi sınırlı tutuldu.Yurt içindeki tüm uçuşları kapsayan kampanyanın biletleme süresi sınırlı tutuldu.

KAMPANYADAN YARARLANIRKEN BU AYRINTILARA DİKKAT

AJet'in kampanya koşullarına göre:

  • Yüzde 30 indirim vergiler hariç uygulanıyor.
  • Biletlerin 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde satın alınması gerekiyor.
  • Seyahat dönemi 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 olarak belirlendi.
  • 28 Ekim-1 Kasım, 13-22 Kasım ve 31 Aralık-4 Ocak tarihleri kampanya dışında.
  • Kampanya tüm yurt içi uçuşlarda geçerli.
  • İndirim tek yön için belirleniyor ancak gidiş-dönüş biletlerinde de uygulanıyor.
  • Yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferler kampanyaya dahil.
  • İndirimli koltuk seçenekleri 99 TL'den başlıyor.
  • Kampanyalı biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil üzerinden alınabiliyor.

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