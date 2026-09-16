Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaşırken toplamın yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,9 MİLYONA ÇIKTI

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu. Böylece yeni kayıtlardaki aylık ve yıllık düşüşe rağmen trafikteki toplam araç sayısı büyümeyi sürdürdü.

Kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet ve yüzde 14,3'ünü kamyonet oluşturdu. Toplam içindeki pay traktörde yüzde 6,7, kamyonda yüzde 3, minibüste yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,3 olarak hesaplandı.