Ağustosta 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydoldu: Yeni kayıtlarda en büyük payı yüzde 47,5 ile motosikletler aldı
Motorlu kara taşıtları verileri, ağustosta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı temmuza göre yüzde 17,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
Ağustos 2026'da Türkiye genelinde 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayıt sayısındaki aylık yüzde 17,2 ve yıllık yüzde 20,1'lik düşüş görüldü. Buna karşın ocak-ağustos dönemindeki net artış 1 milyon 300 bin 493'e ulaştı. Sürücü ve araç piyasası açısından tablo; motosikletlerin aylık kayıtlardaki liderliğini, ikinci el hareketinde ise otomobillerin belirgin ağırlığını gösterdi.
AĞUSTOSTA KAYIT SAYISI GERİLEDİ
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 171 bin 887 taşıtın yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil ve yüzde 9,6'sını kamyonet oluşturdu. Traktör ve kamyonun payı yüzde 1,6'şar olurken minibüs yüzde 0,8, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 düzeyinde kaldı.
Yeni taşıt kayıtları bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı. Bu dönemde minibüs kayıtları yüzde 12,2, otobüs kayıtları yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2 ve otomobilde yüzde 16,1 düşüş görüldü. Kamyonet kayıtları yüzde 15,7, traktör kayıtları ise yüzde 15,5 geriledi.
YILLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 20,1 OLDU
Ağustos ayındaki yeni taşıt kaydı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azaldı. Yıllık karşılaştırmada yalnızca otobüs kayıtları yüzde 12,9, minibüs kayıtları yüzde 0,7 artış gösterdi.
Otomobil kayıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 geriledi. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 14, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 düşüş kaydedildi.