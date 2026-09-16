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Ağustosta 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydoldu: Yeni kayıtlarda en büyük payı yüzde 47,5 ile motosikletler aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağustosta 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydoldu: Yeni kayıtlarda en büyük payı yüzde 47,5 ile motosikletler aldı

Motorlu kara taşıtları verileri, ağustosta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı temmuza göre yüzde 17,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.

Ağustos 2026'da Türkiye genelinde 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayıt sayısındaki aylık yüzde 17,2 ve yıllık yüzde 20,1'lik düşüş görüldü. Buna karşın ocak-ağustos dönemindeki net artış 1 milyon 300 bin 493'e ulaştı. Sürücü ve araç piyasası açısından tablo; motosikletlerin aylık kayıtlardaki liderliğini, ikinci el hareketinde ise otomobillerin belirgin ağırlığını gösterdi.

Ağustos ayında trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 47,5’ini motosikletler, yüzde 38,4’ünü otomobiller oluşturdu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, TÜİK ve A Haber Foto Arşiv)Ağustos ayında trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 47,5’ini motosikletler, yüzde 38,4’ünü otomobiller oluşturdu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, TÜİK ve A Haber Foto Arşiv)

AĞUSTOSTA KAYIT SAYISI GERİLEDİ

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 171 bin 887 taşıtın yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil ve yüzde 9,6'sını kamyonet oluşturdu. Traktör ve kamyonun payı yüzde 1,6'şar olurken minibüs yüzde 0,8, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 düzeyinde kaldı.

Yeni taşıt kayıtları bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı. Bu dönemde minibüs kayıtları yüzde 12,2, otobüs kayıtları yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2 ve otomobilde yüzde 16,1 düşüş görüldü. Kamyonet kayıtları yüzde 15,7, traktör kayıtları ise yüzde 15,5 geriledi.

Ağustos ayındaki yeni taşıt kaydı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalırken en yüksek düşüş yüzde 30,5 ile otomobillerde gerçekleşti.Ağustos ayındaki yeni taşıt kaydı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalırken en yüksek düşüş yüzde 30,5 ile otomobillerde gerçekleşti.

YILLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 20,1 OLDU

Ağustos ayındaki yeni taşıt kaydı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azaldı. Yıllık karşılaştırmada yalnızca otobüs kayıtları yüzde 12,9, minibüs kayıtları yüzde 0,7 artış gösterdi.

Otomobil kayıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 geriledi. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 14, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 düşüş kaydedildi.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaşırken toplamın yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu.Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaşırken toplamın yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,9 MİLYONA ÇIKTI

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu. Böylece yeni kayıtlardaki aylık ve yıllık düşüşe rağmen trafikteki toplam araç sayısı büyümeyi sürdürdü.

Kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet ve yüzde 14,3'ünü kamyonet oluşturdu. Toplam içindeki pay traktörde yüzde 6,7, kamyonda yüzde 3, minibüste yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ağustos ayında devri yapılan 917 bin 143 taşıtın yüzde 66,4’ünü otomobiller, yüzde 13,7’sini kamyonetler oluşturdu.Ağustos ayında devri yapılan 917 bin 143 taşıtın yüzde 66,4’ünü otomobiller, yüzde 13,7’sini kamyonetler oluşturdu.

TAŞIT DEVRİNDE OTOMOBİL AĞIRLIĞI

Ağustos ayında 917 bin 143 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devredilen taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobiller oluşturarak ikinci el hareketinde açık ara ilk sırada yer aldı.

Devir işlemlerinde kamyonetin payı yüzde 13,7, motosikletin payı yüzde 12,5 ve traktörün payı yüzde 3 oldu. Kamyonlar yüzde 1,9, minibüsler yüzde 1,8, otobüsler yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 pay aldı.

Ocak-ağustos döneminde yeni kayıtlar ve trafikten silinen araçlar arasındaki fark, toplam taşıt sayısına 1 milyon 300 bin 493 araçlık artış olarak yansıdı.Ocak-ağustos döneminde yeni kayıtlar ve trafikten silinen araçlar arasındaki fark, toplam taşıt sayısına 1 milyon 300 bin 493 araçlık artış olarak yansıdı.

SEKİZ AYLIK NET ARTIŞ 1,3 MİLYON

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134'e geriledi. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641'e çıktı.

Yeni kayıtlar ile trafikten silinen taşıtlar arasındaki fark, toplam taşıt sayısına 1 milyon 300 bin 493 araçlık net artış olarak yansıdı. Veriler, aylık kayıt temposundaki gerilemeye rağmen yılın ilk sekiz ayında trafikteki taşıt sayısının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Yılın ilk sekiz ayında kaydedilen otomobillerin yüzde 40,8’i benzinli, yüzde 32,1’i hibrit ve yüzde 18,1’i elektrikli araçlardan oluştu.Yılın ilk sekiz ayında kaydedilen otomobillerin yüzde 40,8’i benzinli, yüzde 32,1’i hibrit ve yüzde 18,1’i elektrikli araçlardan oluştu.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Ocak-ağustos döneminde 600 bin 859 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 18,1'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı araçlardan oluştu.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 otomobilin yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzinli ve yüzde 29,2'si LPG yakıtlıydı. Toplam otomobil parkında hibritlerin payı yüzde 5, elektriklilerin payı yüzde 2,6, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk sekiz ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin 249 bin 624’ü gri renkte olurken bu araçların toplam içindeki payı yüzde 41,5’e ulaştı.Yılın ilk sekiz ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin 249 bin 624’ü gri renkte olurken bu araçların toplam içindeki payı yüzde 41,5’e ulaştı.

KÜÇÜK MOTOR HACMİ VE GRİ RENK ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk sekiz ayında kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,5'i 1300 ve altı motor silindir hacmine sahipti. Paylar;

  • 1401-1500 aralığında yüzde 16,7
  • 1501-1600 aralığında yüzde 14,3
  • 1301-1400 aralığında yüzde 10,6
  • 1601-2000 aralığında yüzde 7,9
  • 2001 üzerindeki otomobillerde yüzde 1 olarak sıralandı.

Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin 249 bin 624'ü gri renkteydi. Renk dağılımında ise;

  • Gri yüzde 41,5
  • Beyaz yüzde 25,5
  • Siyah yüzde 12
  • Mavi yüzde 9,9
  • Yeşil yüzde 5,7
  • Kırmızı yüzde 3,
  • Kahverengi yüzde 1,3
  • Turuncu ve sarı yüzde 0,3'er,
  • Diğer renklerin payı ise yüzde 0,1 oldu.
Ağustos 2026
TAŞIT VERİLERİNİN ÖZETİ
Konu
Bilgi
Ana konu
Motorlu kara taşıtları, Ağustos 2026
Ağustostaki yeni kayıt
171 bin 887 taşıt
Aylık değişim
Yüzde 17,2 azalış
Yıllık değişim
Yüzde 20,1 azalış
Toplam taşıt sayısı
34 milyon 911 bin 879
Ağustostaki taşıt devri
917 bin 143
Ocak-ağustos yeni kayıt
1 milyon 342 bin 134
Sekiz aylık net artış
1 milyon 300 bin 493
Yeni kayıtlarda en büyük pay
Motosiklet, yüzde 47,5

#Motorlu Kara Taşıtları #Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı
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