SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 ocak zammında hesap değişti

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplama sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak kayıtlara geçti. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TÜİK AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK'in yayımladığı verilere göre ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 seviyesine geldi.

Açıklanan rakam, emeklilerin ocak ayında alacağı maaş artışı açısından da yakından takip edildi. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının belirlenmesinde, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon değişimi esas alınacak.

Bu nedenle ağustos ayında ortaya çıkan yüzde 1,84'lük aylık artış, ocak zammı hesabında doğrudan yerini aldı.

FARUK ERDEM: YÜZDE 9-10 CİVARINDA GÖRÜNÜYOR

Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefi ile piyasa beklentilerini işaret etti.

Erdem, mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 9-10 civarında göründüğünü belirtti. Erdem, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 9,91 seviyesindeki beklentiye de dikkat çekti.

Ancak bu oranların henüz kesinleşmiş bir zam anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Yılın son dört ayında gerçekleşecek enflasyon, ortaya çıkacak nihai oranı doğrudan etkileyecek.

MEMUR EMEKLİSİ İLE ARADAKİ FARK

Faruk Erdem'in değerlendirmesinde yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklileri değil, memur ve memur emeklileri de yer aldı.

Erdem, mevcut beklentiler üzerinden memur ve memur emeklileri için artışın yüzde 7-8 civarında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 9-10 seviyelerinde hesaplandığını ifade etti.

Memurlar açısından toplu sözleşme artışı da ayrıca hesaba katılıyor. Erdem'in aktardığı değerlendirmeye göre ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan artış yüzde 5 olacak. Bunun yanında oluşacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.