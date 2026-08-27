Akkuyu NGS'de kritik aşama geçildi: 2. ünitenin birinci devresi oluşturuldu
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı. Reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri bitirilerek reaktör tesisinin birinci devresi oluşturuldu.
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin nükleer adasındaki ana ekipmanları birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı.
Toplam 73 günde tamamlanan işlemler kapsamında boru hattındaki 32 bağlantı noktasının tamamında kaynak çalışmaları gerçekleştirildi.
Operasyonda mühendislik ve teknik uzmanların yanı sıra kaynak, montaj, boru kesim, tahribatsız muayene, ısıl işlem ve kalite kontrol alanlarında görev yapan uzmanlar yer aldı.
Çalışmaların belirlenen teknolojik işlem sırasına uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.
BAĞLANTILAR ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE KONTROL EDİLDİ
Kaynaklı birleşim yerleri çalışmalar sırasında kontrol edilirken, tüm bağlantı noktaları iç metal geriliminin giderilmesi ve tasarlanan performans özelliklerinin sağlanması amacıyla yüksek sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutuldu.
Boru hattının korozyona karşı korunması için bağlantıların iç yüzeylerine özel kaynak kaplaması uygulandı.
Teknolojik işlemlerin tamamlanmasının ardından kaynaklı bağlantıların kalitesi, ultrasonik, kılcal ve radyografik muayene yöntemlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli tekniklerle kontrol edildi.
2. GÜÇ ÜNİTESİNDE ÖNEMLİ EŞİK AŞILDI
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin bir güç ünitesinin inşasında önemli bir adım olduğunu belirtti.
İşlemlerin 2. güç ünitesinde 73 günde tamamlandığını aktaran Butckikh, şu ifadeleri kullandı:
"Bu, çalışmaların titizlikle organize edilmesi ve deneyimli uzmanlardan oluşan ekibin koordineli çalışması sayesinde elde edilen önemli bir sonuçtur. Bununla birlikte her aşamadaki temel kriterimiz kalite oldu. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarını tamamlayarak 2. güç ünitesinin birinci devresini oluşturduk. Böylece reaktör tesisi ekipmanlarının boru hatlarıyla bağlantısına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve devreye alma çalışmalarına hazırlık için gerekli koşulları sağlamış olduk."
Akkuyu NGS'deki çalışmalar, güç ünitelerinin inşa ve devreye alma süreçlerine yönelik planlamalar doğrultusunda devam ediyor.