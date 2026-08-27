Akkuyu NGS'de kritik aşama geçildi: 2. ünitenin birinci devresi oluşturuldu

2. GÜÇ ÜNİTESİNDE ÖNEMLİ EŞİK AŞILDI

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin bir güç ünitesinin inşasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

İşlemlerin 2. güç ünitesinde 73 günde tamamlandığını aktaran Butckikh, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, çalışmaların titizlikle organize edilmesi ve deneyimli uzmanlardan oluşan ekibin koordineli çalışması sayesinde elde edilen önemli bir sonuçtur. Bununla birlikte her aşamadaki temel kriterimiz kalite oldu. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarını tamamlayarak 2. güç ünitesinin birinci devresini oluşturduk. Böylece reaktör tesisi ekipmanlarının boru hatlarıyla bağlantısına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve devreye alma çalışmalarına hazırlık için gerekli koşulları sağlamış olduk."