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Altında dar bant kırılıyor! Uzman sene sonuna işaret etti: 2 senaryo masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altında dar bant kırılıyor! Uzman sene sonuna işaret etti: 2 senaryo masada

Altında yaklaşık bir aydır devam eden yükselişin ardından gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlara çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 4.800 dolara uzanan yükseliş ile 4.450 dolara kadar sürebilecek kar satışı ihtimalinin eşit olduğunu söyledi. Memiş’e göre orta ve uzun vadeli görünüm ise yukarı yönlü seyrini koruyor.

Altının kısa vadeli yönünü Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar belirleyecek. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, Powell'ın açıklamasının ardından ons altında sert bir kırılım yaşanabileceğini belirtti. Memiş, kısa vadede düzeltme ihtimaline rağmen merkez bankalarının fiziki alımlarının orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini desteklediğini vurguladı.

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’de yaptığı değerlendirmede ABD Hazinesi’nin tahvil alımlarındaki artışın talep zayıflığı ve kalıcı enflasyon riskine işaret ettiğini belirtti. (Görseller: A Haber)Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’de yaptığı değerlendirmede ABD Hazinesi’nin tahvil alımlarındaki artışın talep zayıflığı ve kalıcı enflasyon riskine işaret ettiğini belirtti. (Görseller: A Haber)

ABD'DEKİ TAHVİL ALIMLARI RİSKLERE İŞARET EDİYOR

Finans Analisti İslam Memiş, ABD Hazinesi'nin tahvil alımlarına başlamasının ve açıklanan miktarı ciddi ölçüde artırmasının ülkede işlerin yolunda gitmediğini gösterdiğini söyledi. Tahvil alımlarının piyasada yeterli talep bulunmadığına ve kalıcı enflasyon riskine işaret ettiğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Belirsizlik, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonun merkez bankalarının hareket alanını sınırladığını kaydeden Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in buradaki aksiyon tarafında faiz indirim beklentisi vardı, bu indirim zayıfladı. Eylül ayını muhtemelen pas geçecek. Böyle bir belirsiz ortamda yarın Jerome Powell'ın açıklamaları, Fed başkanının açıklamaları önemli olacak. Ama hangi türden bir açıklama yapacak? Şahin tonlama mı, güvercin tonlama mı? Burada belirsizlik halen devam ediyor."

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası ons altında yükselişin sürmesi ya da kar satışlarının başlamasıyla fiyat yönünün netleşmesi bekleniyor.Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası ons altında yükselişin sürmesi ya da kar satışlarının başlamasıyla fiyat yönünün netleşmesi bekleniyor.

ALTINDA DAR BANT SONRASI SERT KIRILIM BEKLENTİSİ

Piyasaların dar bir fiyat aralığına sıkıştığını belirten Memiş, Powell'ın açıklamasının ardından bu bantta kırılım yaşanacağını öngördü. Yeni hareketin ya yükselişin sürmesini sağlayacağını ya da kar satışlarını başlatacağını bildirdi.

Memiş, ağustos ayında gram altında 1.270 lira, ons altında ise 643 dolar civarında yükseliş görüldüğünü söyledi. Değerlendirmesinin devamında "Yani ağustos ayını yükselişle tamamladı. Petrol tarafındaki gerileme, doların zayıflaması, tahvil alımları gibi birçok etken altını pozitif yönde destekledi." dedi.

Merkez bankalarının fiziki altın alımlarını artırası, altın fiyatlarında orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini destekliyor.Merkez bankalarının fiziki altın alımlarını artırası, altın fiyatlarında orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini destekliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ALTINI DESTEKLİYOR

Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altın alımlarını artırmayı sürdürdüğünü belirten Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da temmuz ayında en fazla altın alan merkez bankaları arasında bulunduğunu söyledi.

Fiziki talebin ve piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğine işaret eden Memiş, bu unsurların altın fiyatlarını orta ve uzun vadede desteklemesini beklediğini açıkladı.

Ons altında 4.800 dolara yükseliş ile 4.450 dolara kadar geri çekilme ihtimalleri, Fed mesajları öncesinde eşit ağırlıkla öne çıkıyor.Ons altında 4.800 dolara yükseliş ile 4.450 dolara kadar geri çekilme ihtimalleri, Fed mesajları öncesinde eşit ağırlıkla öne çıkıyor.

ONS ALTIN İÇİN İKİ FARKLI SEVİYE MASADA

Memiş, Fed Başkanı'nın açıklamasından sonra ons altında iki farklı ihtimal bulunduğunu belirterek, "Ya 4.800 dolar seviyesine kadar yükselişin devam edeceği bir altın fiyatı var karşımızda ya da tekrar 4.450 dolar seviyesine kadar geri çekilen, kar satışlarını tamamlayacak olan bir ons altın var karşımızda" değerlendirmesini yaptı.

Her iki senaryoya da yüzde 50 olasılık veren Memiş, kısa vadeli yönün Powell'ın mesajlarıyla netleşeceğini söyledi. Altının yaklaşık bir aydır yükseliş eğiliminde olması nedeniyle kısa süreli bir kar satışına ihtiyaç bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Uzun süreli baskılanma döneminin ardından ons altında 4.000 doların, gram altında ise 6.000 liranın altındaki seviyelerin yeniden görülmesi beklenmiyor.Uzun süreli baskılanma döneminin ardından ons altında 4.000 doların, gram altında ise 6.000 liranın altındaki seviyelerin yeniden görülmesi beklenmiyor.

ALTINDA DÜŞÜK FİYAT BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu bulunanlar açısından geçmiş altı aylık baskılanma dönemine değinen Memiş, bu sürecin alım fırsatı sunduğunu belirtti. Haziran ve temmuz aylarında görülen ons altında 4.000 doların, gram altında ise 6.000 liranın altındaki seviyelerin yeniden beklenmediğini söyledi.

Memiş, "En kötü geride kaldı" değerlendirmesinde bulunarak altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini koruyacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Fiziki altın talebinin sürmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar yeniden 5.000 doların üzerindeki seviyeleri denemesi öngörülüyor.Fiziki altın talebinin sürmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar yeniden 5.000 doların üzerindeki seviyeleri denemesi öngörülüyor.

YIL SONUNA KADAR 5 BİN DOLARIN ÜZERİ BEKLENİYOR

Yılın başında ons altın için 3.880-5.880 dolar aralığını işaret ettiğini hatırlatan Memiş, yıl içinde 3.950 dolar ile 5.600 dolar seviyelerinin görüldüğünü bildirdi.

Ons altının yıl sonuna kadar yeniden 5.000 doların üzerini deneyeceğini düşündüğünü söyleyen Memiş, fiziki altın talebinin devam etmesinin fiyatları olumlu yönde desteklemesini beklediğini kaydetti.

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