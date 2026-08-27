Altında dar bant kırılıyor! Uzman sene sonuna işaret etti: 2 senaryo masada
Altında yaklaşık bir aydır devam eden yükselişin ardından gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlara çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 4.800 dolara uzanan yükseliş ile 4.450 dolara kadar sürebilecek kar satışı ihtimalinin eşit olduğunu söyledi. Memiş’e göre orta ve uzun vadeli görünüm ise yukarı yönlü seyrini koruyor.
Altının kısa vadeli yönünü Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar belirleyecek. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, Powell'ın açıklamasının ardından ons altında sert bir kırılım yaşanabileceğini belirtti. Memiş, kısa vadede düzeltme ihtimaline rağmen merkez bankalarının fiziki alımlarının orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini desteklediğini vurguladı.
ABD'DEKİ TAHVİL ALIMLARI RİSKLERE İŞARET EDİYOR
Finans Analisti İslam Memiş, ABD Hazinesi'nin tahvil alımlarına başlamasının ve açıklanan miktarı ciddi ölçüde artırmasının ülkede işlerin yolunda gitmediğini gösterdiğini söyledi. Tahvil alımlarının piyasada yeterli talep bulunmadığına ve kalıcı enflasyon riskine işaret ettiğini belirtti.
Belirsizlik, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonun merkez bankalarının hareket alanını sınırladığını kaydeden Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in buradaki aksiyon tarafında faiz indirim beklentisi vardı, bu indirim zayıfladı. Eylül ayını muhtemelen pas geçecek. Böyle bir belirsiz ortamda yarın Jerome Powell'ın açıklamaları, Fed başkanının açıklamaları önemli olacak. Ama hangi türden bir açıklama yapacak? Şahin tonlama mı, güvercin tonlama mı? Burada belirsizlik halen devam ediyor."
ALTINDA DAR BANT SONRASI SERT KIRILIM BEKLENTİSİ
Piyasaların dar bir fiyat aralığına sıkıştığını belirten Memiş, Powell'ın açıklamasının ardından bu bantta kırılım yaşanacağını öngördü. Yeni hareketin ya yükselişin sürmesini sağlayacağını ya da kar satışlarını başlatacağını bildirdi.
Memiş, ağustos ayında gram altında 1.270 lira, ons altında ise 643 dolar civarında yükseliş görüldüğünü söyledi. Değerlendirmesinin devamında "Yani ağustos ayını yükselişle tamamladı. Petrol tarafındaki gerileme, doların zayıflaması, tahvil alımları gibi birçok etken altını pozitif yönde destekledi." dedi.