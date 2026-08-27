Altında dar bant kırılıyor! Uzman sene sonuna işaret etti: 2 senaryo masada

Fiziki talebin ve piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğine işaret eden Memiş, bu unsurların altın fiyatlarını orta ve uzun vadede desteklemesini beklediğini açıkladı.

Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altın alımlarını artırmayı sürdürdüğünü belirten Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da temmuz ayında en fazla altın alan merkez bankaları arasında bulunduğunu söyledi.

Ons altında 4.800 dolara yükseliş ile 4.450 dolara kadar geri çekilme ihtimalleri, Fed mesajları öncesinde eşit ağırlıkla öne çıkıyor.

ONS ALTIN İÇİN İKİ FARKLI SEVİYE MASADA

Memiş, Fed Başkanı'nın açıklamasından sonra ons altında iki farklı ihtimal bulunduğunu belirterek, "Ya 4.800 dolar seviyesine kadar yükselişin devam edeceği bir altın fiyatı var karşımızda ya da tekrar 4.450 dolar seviyesine kadar geri çekilen, kar satışlarını tamamlayacak olan bir ons altın var karşımızda" değerlendirmesini yaptı.

Her iki senaryoya da yüzde 50 olasılık veren Memiş, kısa vadeli yönün Powell'ın mesajlarıyla netleşeceğini söyledi. Altının yaklaşık bir aydır yükseliş eğiliminde olması nedeniyle kısa süreli bir kar satışına ihtiyaç bulunduğunu da sözlerine ekledi.