Türkiye ekonomisinin sektör haritası çıktı: Hizmet istihdamda, ticaret ciroda lider
Türkiye’nin 2025 yılı ekonomik faaliyet haritasında hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamdaki ağırlığını korurken, ticaret ciroda ilk sıraya yerleşti. 4 milyon 16 bin faal girişimin toplam cirosu 124,8 trilyon TL’ye ulaştı. Üretim değerinde imalat, çalışan sayısında ise mikro ölçekli işletmeler öne çıktı.
Türkiye'de 2025 yılında 4 milyon 16 bin 59 faal girişim, 20 milyon 122 bin 817 kişiye istihdam sağladı ve 124 trilyon 816 milyar TL ciro oluşturdu. TÜİK'in geçici sonuçlarına göre hizmet sektörü girişim sayısı ile istihdamda, ticaret toplam ciroda, imalat ise üretim değerinde en yüksek payı aldı.
HİZMET SEKTÖRÜ GİRİŞİM SAYISINDA İLK SIRADA
TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'nin 2025 yılı geçici sonuçlarını Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2.1 temelinde hazırladı.
Buna göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Ticaret yüzde 31,6 ile ikinci, sanayi ise yüzde 12,4 ile üçüncü sıraya yerleşti.
İSTİHDAMIN YÜZDE 41,2'Sİ HİZMETTE TOPLANDI
Hizmet sektörü yalnızca girişim sayısında değil, istihdamda da en yüksek payı aldı. Toplam istihdamın yüzde 41,2'si hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti.
Sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 26,1 olarak hesaplandı. Böylece iki sektör, kayıt kapsamındaki toplam istihdamın yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.
TİCARET CİRONUN YARISINA YAKININI ÜRETTİ
Girişim ve çalışan sayısında hizmet sektörü öne çıkmasına rağmen en yüksek ciro payını ticaret aldı. Ticaret sektörünün toplam ciro içindeki payı yüzde 46,8'e ulaştı.
Sanayi yüzde 28,5 ile ikinci sırada yer aldı. Hizmet sektörünün cirodaki payı ise yüzde 17,8 olarak kaydedildi.