Türkiye ekonomisinin sektör haritası çıktı: Hizmet istihdamda, ticaret ciroda lider

Üretim değerinin kısımlara göre dağılımı (Milyar TL) - 2025

ÜRETİM DEĞERİNDE İMALAT AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye'nin 2025 yılı üretim değerinde en yüksek tutar imalat sanayisinde oluştu. İmalatın üretim değeri 27 trilyon 886 milyar TL olarak hesaplandı.

İmalatı 9 trilyon 134 milyar TL ile ticaret ve 7 trilyon 976 milyar TL ile inşaat izledi. Ulaştırma ve depolamanın üretim değeri 6 trilyon 801 milyar TL'ye ulaştı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar TL'lik değer kaydedildi. Böylece imalat, ikinci sıradaki ticaretin üç katından fazla üretim değeri oluşturdu.