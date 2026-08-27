-°C
CANLI YAYIN

Türkiye ekonomisinin sektör haritası çıktı: Hizmet istihdamda, ticaret ciroda lider

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye ekonomisinin sektör haritası çıktı: Hizmet istihdamda, ticaret ciroda lider

Türkiye’nin 2025 yılı ekonomik faaliyet haritasında hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamdaki ağırlığını korurken, ticaret ciroda ilk sıraya yerleşti. 4 milyon 16 bin faal girişimin toplam cirosu 124,8 trilyon TL’ye ulaştı. Üretim değerinde imalat, çalışan sayısında ise mikro ölçekli işletmeler öne çıktı.

Türkiye'de 2025 yılında 4 milyon 16 bin 59 faal girişim, 20 milyon 122 bin 817 kişiye istihdam sağladı ve 124 trilyon 816 milyar TL ciro oluşturdu. TÜİK'in geçici sonuçlarına göre hizmet sektörü girişim sayısı ile istihdamda, ticaret toplam ciroda, imalat ise üretim değerinde en yüksek payı aldı.

Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı - 2025 (Görseller: TÜİK)Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı - 2025 (Görseller: TÜİK)

HİZMET SEKTÖRÜ GİRİŞİM SAYISINDA İLK SIRADA

TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'nin 2025 yılı geçici sonuçlarını Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2.1 temelinde hazırladı.

Buna göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Ticaret yüzde 31,6 ile ikinci, sanayi ise yüzde 12,4 ile üçüncü sıraya yerleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 41,2'Sİ HİZMETTE TOPLANDI

Hizmet sektörü yalnızca girişim sayısında değil, istihdamda da en yüksek payı aldı. Toplam istihdamın yüzde 41,2'si hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 26,1 olarak hesaplandı. Böylece iki sektör, kayıt kapsamındaki toplam istihdamın yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

TÜİK'in girişim ve çalışan sayısı, ciro ve istihdam verileri - 2025TÜİK'in girişim ve çalışan sayısı, ciro ve istihdam verileri - 2025

TİCARET CİRONUN YARISINA YAKININI ÜRETTİ

Girişim ve çalışan sayısında hizmet sektörü öne çıkmasına rağmen en yüksek ciro payını ticaret aldı. Ticaret sektörünün toplam ciro içindeki payı yüzde 46,8'e ulaştı.

Sanayi yüzde 28,5 ile ikinci sırada yer aldı. Hizmet sektörünün cirodaki payı ise yüzde 17,8 olarak kaydedildi.

Üretim değerinin kısımlara göre dağılımı (Milyar TL) - 2025Üretim değerinin kısımlara göre dağılımı (Milyar TL) - 2025

ÜRETİM DEĞERİNDE İMALAT AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye'nin 2025 yılı üretim değerinde en yüksek tutar imalat sanayisinde oluştu. İmalatın üretim değeri 27 trilyon 886 milyar TL olarak hesaplandı.

İmalatı 9 trilyon 134 milyar TL ile ticaret ve 7 trilyon 976 milyar TL ile inşaat izledi. Ulaştırma ve depolamanın üretim değeri 6 trilyon 801 milyar TL'ye ulaştı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar TL'lik değer kaydedildi. Böylece imalat, ikinci sıradaki ticaretin üç katından fazla üretim değeri oluşturdu.

Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel göstergeler - 2019-2025Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel göstergeler - 2019-2025

KÜÇÜK İŞLETMELER İSTİHDAMIN ANA TAŞIYICISI OLDU

Çalışan sayısına göre yapılan incelemede farklı bir ölçek dağılımı ortaya çıktı. İstihdamın yüzde 36,4'ü 1-9 çalışanı bulunan mikro ölçekli girişimlerde gerçekleşti.

En az 250 çalışanı bulunan büyük girişimlerin istihdam payı yüzde 27 oldu. Bu oran 10-49 çalışanlı işletmelerde yüzde 19,6; 50-249 çalışanlı işletmelerde ise yüzde 17 olarak hesaplandı.

BÜYÜK GİRİŞİMLER CİRODA LİDERLİĞİ ALDI

Ciro dağılımında en yüksek pay yüzde 34,3 ile en az 250 çalışanı bulunan büyük girişimlerin oldu. Mikro işletmeler toplam cironun yüzde 25,8'ini oluşturdu.

Ciro payı 50-249 çalışanlı girişimlerde yüzde 20,1, 10-49 çalışanlı işletmelerde yüzde 19,8 olarak gerçekleşti.

Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel veriler- 2019-2025Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel veriler- 2019-2025

EKONOMİK GÖSTERGELERDE TRİLYONLUK HACİM

Geçici sonuçlara göre Türkiye'deki faal girişim sayısı 2025 yılında 4 milyon 16 bin 59'a ulaştı. Bu girişimlerde 20 milyon 122 bin 817 kişi istihdam edildi.

Toplam ciro 124 trilyon 816 milyar TL, üretim değeri ise 71 trilyon 351 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar TL'ye çıktı. Girişimlerin mal ve hizmet satın alışları da 108 trilyon 507 milyar TL olarak hesaplandı.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı - 2025İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı - 2025

İMALATTA DÜŞÜK TEKNOLOJİ AĞIRLIĞI SÜRDÜ

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde bulundu. Bu işletmeler imalat istihdamının yüzde 47,9'unu ve cironun yüzde 35,8'ini oluşturdu.

Yağlık ayçiçeği tohumunda vergi indirimi
Sonraki Haber
Yağlık ayçiçeği tohumunda vergi indirimi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın