2026-2027 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve kapanış tarihleri
MEB’in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül’de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimi 7-11 Eylül’de yapılacak. Birinci ders zili ise 14 Eylül’de çalacak.
Okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak; milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bu tarihte başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül'de okula gidecek. MEB takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat, ikinci ara tatil 8-12 Mart arasında yapılacak. Eğitim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 MEB TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni 13 Haziran 2026'da yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan genelge, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.
Resmi takvimde öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, okulların açılış tarihi, uyum eğitimi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belirlendi. Böylece öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni döneme ilişkin planlarını kesin tarihlere göre yapabilecek.
İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE ÇALACAK
2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.
Öğretmenlerin eğitim yılı hazırlıkları kapsamındaki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğretmenler, öğrencilerden önce okullarda görev başında olacak.