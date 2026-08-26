2026-2027 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve kapanış tarihleri

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ile liselerin hazırlık ve 9. sınıflarında eğitime başlayacak öğrenciler için de rehberlik çalışmaları yürütülecek. Pansiyonda kalacak öğrencilere okul ve barınma düzenine yönelik bilgilendirme yapılacak.

Uyum eğitimleri; öğrencilerin öğretmenlerini, sınıflarını ve okul düzenini tanımasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Programın kapsamı ve günlük saatleri okullar tarafından velilere bildirilecek.

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu öğrenciler, diğer sınıflardan bir hafta önce okul ortamıyla tanışacak.

Derslerin 13 Kasım Cuma günü sona ermesi ve 23 Kasım'da başlaması nedeniyle öğrenciler, iki hafta sonu dahil toplam dokuz gün okula gitmeyecek. Veliler seyahat ve izin planlarını bu tarih aralığına göre düzenleyebilecek.

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL MARTTA YAPILACAK

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü tamamlanacak. Dersler 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Öğrenciler, ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte dokuz gün okula gitmeyecek. Bu tatilin ardından eğitim öğretim yılı kesintisiz olarak haziran ayının son haftasına kadar devam edecek.

OKULLAR 25 HAZİRAN'DA KAPANACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yaz tatiline çıkacak. Buna göre ikinci dönem 8 Şubat-25 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak.