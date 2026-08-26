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2026-2027 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve kapanış tarihleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve kapanış tarihleri

MEB’in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül’de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimi 7-11 Eylül’de yapılacak. Birinci ders zili ise 14 Eylül’de çalacak.

Okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak; milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bu tarihte başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül'de okula gidecek. MEB takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat, ikinci ara tatil 8-12 Mart arasında yapılacak. Eğitim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve MEB)

2026-2027 MEB TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni 13 Haziran 2026'da yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan genelge, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Resmi takvimde öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, okulların açılış tarihi, uyum eğitimi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belirlendi. Böylece öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni döneme ilişkin planlarını kesin tarihlere göre yapabilecek.

Okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak, uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül’de yapılacak.Okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak, uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül’de yapılacak.

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE ÇALACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğretmenlerin eğitim yılı hazırlıkları kapsamındaki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğretmenler, öğrencilerden önce okullarda görev başında olacak.

Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

UYUM HAFTASI 7 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu öğrenciler, diğer sınıflardan bir hafta önce okul ortamıyla tanışacak.

Uyum eğitimleri; öğrencilerin öğretmenlerini, sınıflarını ve okul düzenini tanımasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Programın kapsamı ve günlük saatleri okullar tarafından velilere bildirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ile liselerin hazırlık ve 9. sınıflarında eğitime başlayacak öğrenciler için de rehberlik çalışmaları yürütülecek. Pansiyonda kalacak öğrencilere okul ve barınma düzenine yönelik bilgilendirme yapılacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak.Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak.

İLK ARA TATİL KASIM AYINDA

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Derslerin 13 Kasım Cuma günü sona ermesi ve 23 Kasım'da başlaması nedeniyle öğrenciler, iki hafta sonu dahil toplam dokuz gün okula gitmeyecek. Veliler seyahat ve izin planlarını bu tarih aralığına göre düzenleyebilecek.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 23 Ocak-7 Şubat arasında toplam 16 gün tatil yapacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL MARTTA YAPILACAK

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü tamamlanacak. Dersler 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Öğrenciler, ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte dokuz gün okula gitmeyecek. Bu tatilin ardından eğitim öğretim yılı kesintisiz olarak haziran ayının son haftasına kadar devam edecek.

OKULLAR 25 HAZİRAN'DA KAPANACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yaz tatiline çıkacak. Buna göre ikinci dönem 8 Şubat-25 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

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