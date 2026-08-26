Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. CDS, 15 Haziran'da da 225 baz puana gerilemişti.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat 2026'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
HAZİRANDAKİ SEVİYENİN DE ALTINA İNDİ
Türkiye'nin beş yıllık CDS'i, 15 Haziran'da 225 baz puana kadar gerilemiş ve 26 Şubat'tan sonraki en düşük seviyesine inmişti.
Son hareketle birlikte Türkiye'nin risk primi haziranda görülen seviyenin de altına geriledi. 217 baz puanlık seviye, 18 Şubat'tan bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.
KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?
Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.
CDS priminin yükselmesi borçlunun kredi riskinin arttığı, düşmesi ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer, ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor.
Yatırımcılar açısından risk algısının bir barometresi olarak değerlendirilen CDS, finansal karar alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.