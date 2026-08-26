Son hareketle birlikte Türkiye'nin risk primi haziranda görülen seviyenin de altına geriledi . 217 baz puanlık seviye, 18 Şubat'tan bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i, 15 Haziran'da 225 baz puana kadar gerilemiş ve 26 Şubat'tan sonraki en düşük seviyesine inmişti.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS priminin yükselmesi borçlunun kredi riskinin arttığı, düşmesi ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer, ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor.

Yatırımcılar açısından risk algısının bir barometresi olarak değerlendirilen CDS, finansal karar alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.