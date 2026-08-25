Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek?

Mevsimsel faktörlerin yanı sıra altın fiyatlarındaki yükselişin de iç talebi tekrar canlandırabileceğinin tahmin edildiğini aktaran Aslanoğlu, bu gelişmelerin birleşmesi halinde reel sektörün hem iç hem de dış talep açısından bir miktar rahatlayabileceğini, finansman maliyetlerinin düşebileceğini belirtti.

TCMB'nin yeniden haftalık repo kanalını devreye alması, likidite yönetiminde olağan operasyonel çerçeveye dönüş sinyali olarak değerlendirildi. Söz konusu adım, bankaların fonlama maliyetlerinin politika faizine yaklaşabileceği ve piyasa faizlerinde gerileme yaşanabileceği beklentilerini güçlendirirken yurt içi piyasalarda risk iştahını da destekledi.

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve 90 doların üzerindeki petrol fiyatları jeopolitik riskleri canlı tutarken, Merkez Bankası'nın dünkü hamlesi son dönemde daralan iç talebe ve finansmanda darboğaz yaşayan reel sektöre nefes aldıracak. İç talepteki daralmanın PPK notlarına da yansıdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde kredi büyüme sınırlarında da gevşeme yönünde adımlar atılabileceğine dikkat çekti.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de TCMB'nin, Orta Doğu'da artan çatışmaların ardından 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlayacağını açıklamasının 13 Ağustos Enflasyon Raporu sonrasındaki beklentileriyle uyumlu bir gelişme olarak öne çıktığını kaydetti. Mevcut durumda piyasada yaklaşık 1 trilyon lira seviyesinde likidite fazlası bulunduğunu aktaran Gözgör, "Kararın, özellikle bankacılık, GYO ve holdingler ile endeks ağırlığı yüksek hisseler öncülüğünde Borsa İstanbul açısından genel olarak olumlu karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verileri yayımlandı. Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0.26 puan azalarak yüzde 23.69 seviyesine gerilerken, hane halkı için 0.64 puan artarak yüzde 45.58 seviyesine, reel sektör için ise 0.30 puan yükselerek yüzde 32.80 seviyesine çıktı.

Öte yandan TCMB'nin Hanehalkı Beklenti Anketi'nde katılımcıların yatırım tercihleri ve gelecek döneme ilişkin beklentileri açıklandı. Katılımcıların yatırım tercihlerinde "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 41.3 oldu. Altın, ankette en yüksek orana sahip yatırım tercihi olarak ilk sırada yer aldı.