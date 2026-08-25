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Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek?

Merkez Bankası, yaklaşık 6 aylık aranın ardından bankaları yeniden politika faizi üzerinden fonlamaya başladı. Yurt içi piyasalarda risk iştahını destekleyen adımla birlikte faiz indirimine yönelik beklentiler güçlenirken, önümüzdeki dönemde kredi ve mevduat faizlerindeki düşüşün daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Mart 2026'da askıya aldığı bir hafta vadeli repo ihalelerini yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden devreye aldı. Piyasalarda risk iştahını destekleyen bu adım, para politikasında normalleşme sürecine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Ağustos ayında enflasyon beklentilerindeki gerilemeyle birlikte, TCMB'nin önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine yönelik hareket alanının genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek? - 1

NORMALE DÖNÜŞ

Merkez Bankası, bankaları iki kanaldan fonluyor.

  • Birincisi resmi politika faizi olan ve halen yüzde 37 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo ihaleleri

  • Diğeri ise yüzde 40 olan gecelik borç verme

Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek? - 2

NE OLMUŞTU?

TCMB, 1 Mart 2026'da haftalık repo ihalelerine ara verdiğinde bankaları yüzde 40 faizli gecelik borçlanmaya yöneltmişti. Böylece kâğıt üzerinde politika faizi yüzde 37'de kalırken, bankaların TCMB'den sağladığı fonlama yüzde 40'lık gecelik borç verme faizine taşınmıştı.

İLK ADIM DÜN ATILDI

Merkez Bankası aldığı karar doğrultusunda dün ilk adımı attı. TCMB, yüzde 37 faiz oranıyla 1 milyar TL tutarında bir hafta vadeli repo ihalesi gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 37, bileşik faiz ise yüzde 44.58 oldu. Gecelik yüzde 40'ın yıllık bileşik faizi yüzde 49.16 iken haftalık yüzde 37'nin yıllık bileşik faizi yüzde 44.58.

Başka bir ifadeyle TCMB aldığı kararla zımni faiz indirimi 458 baz puan oldu. Bankaların ellerindeki tahvilleri teminat verip Merkez Bankası'ndan lira çektiği bir hafta vadeli repo ihalesinin faizi, 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında yüzde 37'de sabit bırakılsa bile, o tarihe kadar 300 baz puana varan fiili bir gevşeme gerçekleşecek.

Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek? - 3

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve 90 doların üzerindeki petrol fiyatları jeopolitik riskleri canlı tutarken, Merkez Bankası'nın dünkü hamlesi son dönemde daralan iç talebe ve finansmanda darboğaz yaşayan reel sektöre nefes aldıracak. İç talepteki daralmanın PPK notlarına da yansıdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde kredi büyüme sınırlarında da gevşeme yönünde adımlar atılabileceğine dikkat çekti.

RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

TCMB'nin yeniden haftalık repo kanalını devreye alması, likidite yönetiminde olağan operasyonel çerçeveye dönüş sinyali olarak değerlendirildi. Söz konusu adım, bankaların fonlama maliyetlerinin politika faizine yaklaşabileceği ve piyasa faizlerinde gerileme yaşanabileceği beklentilerini güçlendirirken yurt içi piyasalarda risk iştahını da destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izlerken faizlerde gerileme beklentisinin bankaların fonlama maliyetlerini düşürerek karlılıklarını destekleyebileceği öngörüsüyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

TALEBİ CANLANDIRACAK MI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, faizlerdeki düşüşün tüketici talebini de canlandırabileceğine dikkati çekti.

Mevsimsel faktörlerin yanı sıra altın fiyatlarındaki yükselişin de iç talebi tekrar canlandırabileceğinin tahmin edildiğini aktaran Aslanoğlu, bu gelişmelerin birleşmesi halinde reel sektörün hem iç hem de dış talep açısından bir miktar rahatlayabileceğini, finansman maliyetlerinin düşebileceğini belirtti.

Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek? - 4

1 TRİLYON LİKİDİTE FAZLASI

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de TCMB'nin, Orta Doğu'da artan çatışmaların ardından 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlayacağını açıklamasının 13 Ağustos Enflasyon Raporu sonrasındaki beklentileriyle uyumlu bir gelişme olarak öne çıktığını kaydetti. Mevcut durumda piyasada yaklaşık 1 trilyon lira seviyesinde likidite fazlası bulunduğunu aktaran Gözgör, "Kararın, özellikle bankacılık, GYO ve holdingler ile endeks ağırlığı yüksek hisseler öncülüğünde Borsa İstanbul açısından genel olarak olumlu karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Tarih Politika Faizi (%) Borç Alma (%) Borç Verme (%) Geç Likidite (%)
19 Haziran 2025 46,00 44,50 49,00 52,00
24 Temmuz 2025 43,00 41,50 46,00 49,00
11 Eylül 2025 40,50 39,00 43,50 46,50
23 Ekim 2025 39,50 38,00 42,50 45,50
11 Aralık 2025 38,00 36,50 41,00 44,00
21 Ocak 2026 37,00 35,50 40,00 43,00
12 Mart 2026 37,00 35,50 40,00 43,00
22 Nisan 2026 37,00 35,50 40,00 43,00
11 Haziran 2026 37,00 35,50 40,00 43,00
23 Temmuz 2026 37,00 35,50 40,00 43,00

Faizlerde geri çekilme beklentisi: Krediler nasıl etkilenecek? - 5

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verileri yayımlandı. Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0.26 puan azalarak yüzde 23.69 seviyesine gerilerken, hane halkı için 0.64 puan artarak yüzde 45.58 seviyesine, reel sektör için ise 0.30 puan yükselerek yüzde 32.80 seviyesine çıktı.

Öte yandan TCMB'nin Hanehalkı Beklenti Anketi'nde katılımcıların yatırım tercihleri ve gelecek döneme ilişkin beklentileri açıklandı. Katılımcıların yatırım tercihlerinde "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 41.3 oldu. Altın, ankette en yüksek orana sahip yatırım tercihi olarak ilk sırada yer aldı.

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