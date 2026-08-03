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Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu. Açıklanan rakamlar milyonlarca emekli ve memurun maaşını doğrudan etkileyecek. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 1,78

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI: RAKAMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

TÜFE Değişim oranı Temmuz 2026 Temmuz 2025 Temmuz 2024
Bir önceki aya göre değişim oranı %1,78 %2,06 %3,23
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı %19,86 %19,08 %28,76
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %31,75 %33,52 %61,78
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı %31,90 %41,13 %65,93

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu - 1

TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2026

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu - 2

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,53 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu - 3

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,61 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu - 4

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,98 ARTTI, AYLIK %1,66 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.

Grup Kapsam Bir önceki aya göre Bir önceki yılın Aralık ayına göre Bir önceki yılın aynı ayına göre On iki aylık ortalamalara göre Endeks
A Mevsimlik ürünler hariç TÜFE %1,93 %20,28 %32,20 %33,46 133,54
B İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %1,66 %18,78 %30,98 %31,28 131,56
C Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %1,80 %18,66 %29,91 %30,69 130,97
D İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE %1,70 %19,34 %30,86 %31,77 132,19
E Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE %1,78 %19,96 %31,80 %31,93 132,35
F Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE %1,39 %18,35 %30,37 %30,85 130,49

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu - 5

ÖNCEKİ AYLARA AİT ENFLASYON VERİLERİ

Ay Aylık enflasyon
Ocak %4,84
Şubat %2,43
Mart %1,94
Nisan %4,18
Mayıs %1,71
Haziran %0,99
Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduHaziran ayı enflasyon rakamı belli oldu HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

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