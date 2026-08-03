Temmuz ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek rakam belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu. Açıklanan rakamlar milyonlarca emekli ve memurun maaşını doğrudan etkileyecek. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
AYLIK ENFLASYON YÜZDE 1,78
Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.
|TÜFE Değişim oranı
|Temmuz 2026
|Temmuz 2025
|Temmuz 2024
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|%1,78
|%2,06
|%3,23
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|%19,86
|%19,08
|%28,76
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|%31,75
|%33,52
|%61,78
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|%31,90
|%41,13
|%65,93
TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2026
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,53 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.