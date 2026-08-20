Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 6,67 ile yüzde 7,86 arasında gerçekleşebileceği hesaplandı. Faruk Erdem, en düşük memur maaşının 75 bin 774 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 5 liraya çıkabileceğini belirtti. Kesin oranları, Temmuz-Aralık döneminde oluşan altı aylık enflasyon belirleyecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplamalar…

Bu iki verinin Ocak 2027'de uygulanacak memur ve emekli maaş artışları için hesaplama yapılmasını sağladığını belirten Erdem'e göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyon yüzde 8,70'e ulaşıyor. Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük beklentisinin gerçekleşmesi halinde ise altı aylık oran yüzde 9,91 olarak hesaplanıyor.

Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini, piyasa katılımcıları anketinde ise beklentinin yüzde 29,43 olarak açıklandığını söyledi.

Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmini ile Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,43’lük beklenti, Ocak 2027 maaş zammı için iki farklı hesap ortaya koydu. (Görseller: A Haber)

Temmuz-Aralık enflasyonuna dayanan senaryolara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında değişiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10'A YAKIN ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. Buna göre Ocak 2027 zammı, Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi halinde yüzde 8,70; piyasa katılımcıları anketindeki beklentiye göre ise yüzde 9,91 olacak.

Faruk Erdem, piyasa beklentilerinin yüzde 29-30 aralığında yoğunlaştığına işaret ederek altı aylık enflasyonun yüzde 10 civarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu değerlendirdi.