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Ocak 2027 maaş zammında enflasyon hesabı: Memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? İki senaryo masada

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Ocak 2027 maaş zammında enflasyon hesabı: Memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? İki senaryo masada

Memur ve emeklilerin Ocak 2027’de alacağı maaş artışına yönelik hesaplamalar şimdiden başladı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ile piyasa katılımcıları anketini esas alarak iki ayrı zam senaryosunu anlattı.

Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 6,67 ile yüzde 7,86 arasında gerçekleşebileceği hesaplandı. Faruk Erdem, en düşük memur maaşının 75 bin 774 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 5 liraya çıkabileceğini belirtti. Kesin oranları, Temmuz-Aralık döneminde oluşan altı aylık enflasyon belirleyecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplamalar…

Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmini ile Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,43’lük beklenti, Ocak 2027 maaş zammı için iki farklı hesap ortaya koydu. (Görseller: A Haber)Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmini ile Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,43’lük beklenti, Ocak 2027 maaş zammı için iki farklı hesap ortaya koydu. (Görseller: A Haber)

YIL SONU ENFLASYONU İÇİN İKİ TAHMİN BULUNUYOR

Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini, piyasa katılımcıları anketinde ise beklentinin yüzde 29,43 olarak açıklandığını söyledi.

MİLYONLARIN GÖZÜ OCAK 2027 ZAMMINDA!

Bu iki verinin Ocak 2027'de uygulanacak memur ve emekli maaş artışları için hesaplama yapılmasını sağladığını belirten Erdem'e göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyon yüzde 8,70'e ulaşıyor. Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük beklentisinin gerçekleşmesi halinde ise altı aylık oran yüzde 9,91 olarak hesaplanıyor.

Temmuz-Aralık enflasyonuna dayanan senaryolara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında değişiyor.Temmuz-Aralık enflasyonuna dayanan senaryolara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında değişiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10'A YAKIN ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. Buna göre Ocak 2027 zammı, Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi halinde yüzde 8,70; piyasa katılımcıları anketindeki beklentiye göre ise yüzde 9,91 olacak.

Faruk Erdem, piyasa beklentilerinin yüzde 29-30 aralığında yoğunlaştığına işaret ederek altı aylık enflasyonun yüzde 10 civarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu değerlendirdi.

Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına enflasyon farkının eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin toplam zammı yüzde 6,67 ile yüzde 7,86 arasında hesaplanıyor.Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına enflasyon farkının eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin toplam zammı yüzde 6,67 ile yüzde 7,86 arasında hesaplanıyor.

MEMUR VE EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI OLUŞUYOR

Erdem'e göre; memur ve memur emeklileri, Ocak 2027'de yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alacak. Bu fark, Temmuz 2026'da uygulanan yüzde 7'lik artışı aşan enflasyon üzerinden hesaplanacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahminine göre enflasyon farkı 1,59 puan olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı yüzde 6,67'ye ulaşacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29,43'lük beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı 2,72 puana, toplam zam oranı ise yüzde 7,86'ya çıkacak.

Erdem, önceki dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6-6,5 puana ulaşan artış farkının yeni hesaplamalarda 1-2 puana gerilediğine işaret etti.

Mevcut artış senaryoları en düşük emekli aylığını 25 bin 601 ile 25 bin 886 lira aralığına taşırken taban aylıktaki kesin değişiklik için yasal düzenleme gerekiyor.Mevcut artış senaryoları en düşük emekli aylığını 25 bin 601 ile 25 bin 886 lira aralığına taşırken taban aylıktaki kesin değişiklik için yasal düzenleme gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ RAKAMLAR

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 8,70'lik artış hesabına göre 25 bin 601 liraya yükseliyor. Yüzde 9,91'lik senaryoda ise tutar 25 bin 886 liraya çıkıyor.

En düşük emekli aylığının artırılması için yeniden yasal düzenleme yapılması gerektiğini hatırlatan Faruk Erdem, "Ben burada 28 bin lira civarında, yani asgari ücret civarında bir en düşük emekli maaşı belirlenebileceğini tahmin ediyorum." sözleriyle beklentisini paylaştı.

Ocak zammına ilişkin iki hesapta en düşük memur maaşı 74 bin 908 ile 75 bin 774 lira, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 630 ile 34 bin 5 lira arasında şekilleniyor.Ocak zammına ilişkin iki hesapta en düşük memur maaşı 74 bin 908 ile 75 bin 774 lira, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 630 ile 34 bin 5 lira arasında şekilleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine dayanan hesaplamada en düşük memur maaşı 74 bin 908 liraya çıkıyor. Piyasa katılımcıları anketindeki enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde ise bu tutar 75 bin 774 liraya ulaşıyor.

En düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 33 bin 630 lira, yüzde 29,43'lük beklentiye göre ise 34 bin 5 lira olarak hesaplanıyor. Erdem, bu rakamların yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak değişebileceğinin altını çizdi.

Yıl sonu enflasyonunun asgari ücret görüşmelerinde belirleyici göstergelerden biri olacağını söyleyen Faruk Erdem, yeni ücret için yüzde 30 civarında artış öngördü.Yıl sonu enflasyonunun asgari ücret görüşmelerinde belirleyici göstergelerden biri olacağını söyleyen Faruk Erdem, yeni ücret için yüzde 30 civarında artış öngördü.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 TAHMİNİ

Yıl sonu enflasyonunun yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, aralık ayında belirlenecek asgari ücreti de etkilediğini söyleyen Faruk Erdem, enflasyonun asgari ücreti doğrudan belirlemediğini ancak görüşmelerde etkili bir gösterge olduğunu kaydetti.

Erdem, asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmesinde yüzde 30 civarında bir oranın düşünülebileceğini belirtti. Kesin zam oranları ve yeni maaş tutarları, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Merkez Bankası tahmini ve anket beklentisine göre hazırlanan tablo, emekli ile memurların olası zam oranlarını ve yeni taban aylık hesaplarını karşılaştırmalı olarak gösteriyor.Merkez Bankası tahmini ve anket beklentisine göre hazırlanan tablo, emekli ile memurların olası zam oranlarını ve yeni taban aylık hesaplarını karşılaştırmalı olarak gösteriyor.

2027 OCAK ZAMMINDA KİM NE KADAR ARTIŞ ALACAK?

MERKEZ BANKASI
ANKET
2026 ENFLASYONU
YÜZDE 28
YÜZDE 29.43
TEMMUZ-ARALIK ENFLASYONU
YÜZDE 8.7
YÜZDE 9.91
SSK VE BAĞ-KUR ARTIŞ
YÜZDE 8.7
YÜZDE 9.91
MEMUR ENFLASYON FARKI
YÜZDE 1.59
YÜZDE 2.72
MEMUR ARTIŞ
YÜZDE 6.67
YÜZDE 7.86
SSK/BAĞ-KUR TABAN AYLIK
25.601 TL
25.886 TL
MEMUR/EN AZ
74.908 TL
75.774 TL
MEMUR EMEKLİSİ/EN AZ
33.630 TL
34.005 TL

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