Güncel akaryakıt fiyatları; ilçe, istasyon ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN 75 LİRAYI AŞTI

Benzine yapılan 2 lira 74 kuruşluk zammın ardından litre fiyatı Ankara'da 75,23 TL'ye, İzmir'de ise 75,53 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 83,83 TL, İzmir'de 84,12 TL olarak uygulanırken LPG fiyatları sırasıyla 33,89 TL ve 33,79 TL oldu.