Benzine gece yarısı zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Motorine yapılan 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından benzinin litre fiyatına da 2 lira 74 kuruş zam geldi. Yeni tarife 25 Ağustos 2026 Salı gecesi itibarıyla pompaya yansıdı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
Benzinin litre fiyatı 25 Ağustos 2026 itibarıyla 2 lira 74 kuruş arttı ve zamlı tarife gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başladı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,26 TL'ye, Ankara'da 75,23 TL'ye, İzmir'de ise 75,53 TL'ye çıktı. Pompa fiyatları ilçe, bayi ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
BENZİNE 2 LİRA 74 KURUŞ ZAM
Akaryakıt fiyatlarındaki artış benzine de yansıdı. Benzinin litre satış fiyatına yapılan 2 lira 74 kuruşluk zam, 25 Ağustos Salı günü itibarıyla tabelalara yansıdı. Son fiyat değişikliğiyle birlikte üç büyükşehirde benzinin litresi 74-75 TL bandına yükseldi.
İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,26 TL'ye ulaştı. Motorin 82,73 TL, LPG ise 33,79 TL seviyesinde satılıyor.
Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 74,11 TL, motorinin litresi 82,58 TL oldu. LPG'nin litre fiyatı ise 33,19 TL seviyesinde bulunuyor.