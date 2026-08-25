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Benzine gece yarısı zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Benzine gece yarısı zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorine yapılan 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından benzinin litre fiyatına da 2 lira 74 kuruş zam geldi. Yeni tarife 25 Ağustos 2026 Salı gecesi itibarıyla pompaya yansıdı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Benzinin litre fiyatı 25 Ağustos 2026 itibarıyla 2 lira 74 kuruş arttı ve zamlı tarife gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başladı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,26 TL'ye, Ankara'da 75,23 TL'ye, İzmir'de ise 75,53 TL'ye çıktı. Pompa fiyatları ilçe, bayi ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapıldı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapıldı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

BENZİNE 2 LİRA 74 KURUŞ ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki artış benzine de yansıdı. Benzinin litre satış fiyatına yapılan 2 lira 74 kuruşluk zam, 25 Ağustos Salı günü itibarıyla tabelalara yansıdı. Son fiyat değişikliğiyle birlikte üç büyükşehirde benzinin litresi 74-75 TL bandına yükseldi.

Artışın ardından benzin fiyatı İstanbul’da 74 liranın, Ankara ve İzmir’de ise 75 liranın üzerine çıktı.Artışın ardından benzin fiyatı İstanbul’da 74 liranın, Ankara ve İzmir’de ise 75 liranın üzerine çıktı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,26 TL'ye ulaştı. Motorin 82,73 TL, LPG ise 33,79 TL seviyesinde satılıyor.

Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 74,11 TL, motorinin litresi 82,58 TL oldu. LPG'nin litre fiyatı ise 33,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları; ilçe, istasyon ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.Güncel akaryakıt fiyatları; ilçe, istasyon ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN 75 LİRAYI AŞTI

Benzine yapılan 2 lira 74 kuruşluk zammın ardından litre fiyatı Ankara'da 75,23 TL'ye, İzmir'de ise 75,53 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 83,83 TL, İzmir'de 84,12 TL olarak uygulanırken LPG fiyatları sırasıyla 33,89 TL ve 33,79 TL oldu.

25 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları25 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Bölge
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul Avrupa Yakası
74,26 TL
82,73 TL
33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
74,11 TL
82,58 TL
33,19 TL
Ankara
75,23 TL
83,83 TL
33,89 TL
İzmir
75,53 TL
84,12 TL
33,79 TL

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