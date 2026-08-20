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Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte kadın ve erkek sayısındaki fark

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte kadın ve erkek sayısındaki fark

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre nüfusun 43 milyon 170 bin 975'ini erkekler, 43 milyon 149 bin 627'sini kadınlar oluştururken, yılın ilk 6 ayında toplam nüfus 228 bin 434 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte kadın ve erkek sayısındaki fark - 1

TÜRKİYE'DE ERKEK VE KADIN NÜFUSU NE KADAR?

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 olurken, erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975 kişi olarak kaydedildi.

Kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,99, kadın nüfus sayısı 43 milyon 149 bin 627 kişi oldu.

Böylece erkek nüfus ile kadın nüfusu arasındaki fark 21 bin 348 kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte kadın ve erkek sayısındaki fark - 2

TÜİK'İN AÇIKLADIĞI GÜNCEL NÜFUS TABLOSU

Gösterge Nüfus
Toplam nüfus 86 milyon 320 bin 602
Erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975
Kadın nüfus 43 milyon 149 bin 627
Erkek nüfus oranı %50,01
Kadın nüfus oranı %49,99
2026'nın ilk 6 ayındaki artış 228 bin 434
1 Mayıs-1 Temmuz dönemindeki artış 123 bin 904

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