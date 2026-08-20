Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Buna göre 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

TÜRKİYE'DE ERKEK VE KADIN NÜFUSU NE KADAR?

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 olurken, erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975 kişi olarak kaydedildi.

Kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,99, kadın nüfus sayısı 43 milyon 149 bin 627 kişi oldu.

Böylece erkek nüfus ile kadın nüfusu arasındaki fark 21 bin 348 kişi olarak gerçekleşti.