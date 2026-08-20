81 ilde kırtasiyelere sıkı denetim: Bakanlıktan 367 işletmeye idari yaptırım

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin ülke genelinde sıklaştırıldığı belirtildi.

81 İLDE DENETİMLER SIKLAŞTI

Açıklamada 10-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde 81 ilde 3 bin 612 kırtasiye işletmesine gidildiği bilgisi verilerek, "İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimleri kapsamında 479 bin 847 ürün incelendi. Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla toplam 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı" denildi.

367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM

5 günlük denetim sürecinde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: