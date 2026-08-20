81 ilde kırtasiyelere sıkı denetim: Bakanlıktan 367 işletmeye idari yaptırım
Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla kırtasiye denetimlerini 81 ilde sıklaştırdı. 10-14 Ağustos tarihlerinde 3 bin 612 işletmede 479 bin 847 ürün incelenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin ülke genelinde sıklaştırıldığı belirtildi.
81 İLDE DENETİMLER SIKLAŞTI
Açıklamada 10-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde 81 ilde 3 bin 612 kırtasiye işletmesine gidildiği bilgisi verilerek, "İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimleri kapsamında 479 bin 847 ürün incelendi. Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla toplam 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı" denildi.
367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM
5 günlük denetim sürecinde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak başta öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve haksız uygulamalara karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerimiz 81 ilimizde titizlikle ve aralıksız devam edecek."