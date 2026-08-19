Kişisel veriler tehlikeye girdi! Veri sızıntısı şirkete pahalıya patladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "fidye yazılımı" saldırısına uğrayan otomotiv güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi şirkete, veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 500 bin lira idari para cezası verdi.

Bildirimde şirketin sunucularına fidye yazılımı bulaştığının tespit edildiği, saldırı sonucunda sistemlerde bulunan dosyaların şifrelendiği ve bazı kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığının belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin internet üzerinden yayımladıkları içeriklerde şirkete ait bazı verileri paylaştıkları da kaydedildi.

İhlalden müşteri ve tedarikçi temsilcilerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra şirketin mevcut ve eski çalışanlarına ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri, izin kayıtları ile bazı sağlık verilerinin etkilendiğini belirten şirket, KVKK'ye ihlalden etkilenen kişilere e-posta yoluyla bildirimde bulunduğunu iletti.

SALDIRI HİZMET SAĞLAYICININ HESABINDAN BAŞLADI

KVKK, ihlale ilişkin incelemesinde saldırının şirketin insan kaynakları yazılım hizmeti aldığı bir hizmet sağlayıcısına ait kullanıcı hesabının ele geçirilmesiyle başlamış olabileceğini değerlendirdi.