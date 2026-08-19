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Kişisel veriler tehlikeye girdi! Veri sızıntısı şirkete pahalıya patladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kişisel veriler tehlikeye girdi! Veri sızıntısı şirkete pahalıya patladı

KVKK, fidye yazılımı saldırısına uğrayan otomotiv güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi şirkete, kişisel veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 500 bin lira idari para cezası verdi. Saldırıda müşteri, tedarikçi ve çalışanlara ait kişisel verilerin etkilendiği belirlendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "fidye yazılımı" saldırısına uğrayan otomotiv güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi şirkete, veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 500 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'nın kararına göre veri sorumlusu konumundaki şirket, KVKK'ye veri ihlali bildiriminde bulundu.

Kişisel veriler tehlikeye girdi! Veri sızıntısı şirkete pahalıya patladı - 1

Bildirimde şirketin sunucularına fidye yazılımı bulaştığının tespit edildiği, saldırı sonucunda sistemlerde bulunan dosyaların şifrelendiği ve bazı kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığının belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin internet üzerinden yayımladıkları içeriklerde şirkete ait bazı verileri paylaştıkları da kaydedildi.

İhlalden müşteri ve tedarikçi temsilcilerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra şirketin mevcut ve eski çalışanlarına ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri, izin kayıtları ile bazı sağlık verilerinin etkilendiğini belirten şirket, KVKK'ye ihlalden etkilenen kişilere e-posta yoluyla bildirimde bulunduğunu iletti.

SALDIRI HİZMET SAĞLAYICININ HESABINDAN BAŞLADI

KVKK, ihlale ilişkin incelemesinde saldırının şirketin insan kaynakları yazılım hizmeti aldığı bir hizmet sağlayıcısına ait kullanıcı hesabının ele geçirilmesiyle başlamış olabileceğini değerlendirdi.

Kişisel veriler tehlikeye girdi! Veri sızıntısı şirkete pahalıya patladı - 2

İncelemede veri sorumlularının hizmet aldıkları veri işleyenlerin de yeterli güvenlik tedbirlerini uyguladığından emin olmakla yükümlü olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamda KVKK, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle şirkete 500 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'DEN ŞİRKETE GÜVENLİK TEDBİRİ UYARISI

Kararda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı hareket edilmemesinin" hüküm altına alındığı hatırlatılarak şirketin bilgi sistemlerinin düzenli izlenmemesi, ağ üzerindeki olağan dışı hareketlerin zamanında tespit edilememesi ve kötü amaçlı yazılımlara karşı yeterli korumanın sağlanamaması nedeniyle kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı belirtildi.

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