Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 799 bine gerilerken istihdam 32 milyon 479 bine çıktı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı, önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 799 bine geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı 2026’nın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bine geriledi.

İSTİHDAM 32 MİLYON 479 BİNE ÇIKTI

İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan yükselerek yüzde 48,5 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM SINIRLI GERİLEDİ

Çalışanlar ile aktif biçimde iş arayan işsizlerin toplamından oluşan işgücü, önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine yükseldi. Buna karşılık işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,7'ye indi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 oldu.