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Türkiye’de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 7,9’a geriledi: İstihdam arttı, atıl işgücü yüzde 29,9 seviyesini korudu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 7,9’a geriledi: İstihdam arttı, atıl işgücü yüzde 29,9 seviyesini korudu

TÜİK’in Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan verilerine göre işsiz sayısı önceki çeyreğe kıyasla 84 bin azalarak 2 milyon 799 bine indi. Aynı dönemde istihdam 155 bin kişi arttı. Genç işsizlik yüzde 13,9’a gerilerken kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 10,3 ile erkeklerin 3,6 puan üzerinde kaldı.

Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 799 bine gerilerken istihdam 32 milyon 479 bine çıktı.

İşsizlik oranı 2026’nın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)İşsizlik oranı 2026’nın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

İŞSİZ SAYISI 84 BİN KİŞİ AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek işgücü göstergelerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı, önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 799 bine geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 olarak hesaplandı.

İkinci çeyrekte işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 10,3 olarak tahmin edildi. Kadınlardaki oran, erkeklerin 3,6 puan üzerinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bine geriledi.İşsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bine geriledi.

İSTİHDAM 32 MİLYON 479 BİNE ÇIKTI

İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan yükselerek yüzde 48,5 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM SINIRLI GERİLEDİ

Çalışanlar ile aktif biçimde iş arayan işsizlerin toplamından oluşan işgücü, önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine yükseldi. Buna karşılık işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,7'ye indi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine çıktı.İstihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine çıktı.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 13,9'A İNDİ

15-24 yaş grubundaki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11 olarak hesaplanırken genç kadınlarda yüzde 19,3'e çıktı. Böylece genç kadın ve erkeklerin işsizlik oranları arasındaki fark 8,3 puana ulaştı.

Genç işsizlik oranı yüzde 13,9, atıl işgücü oranı ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı.Genç işsizlik oranı yüzde 13,9, atıl işgücü oranı ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM ARTIŞINI HİZMET SEKTÖRÜ TAŞIDI

İkinci çeyrekte hizmet sektöründe çalışanların sayısı 240 bin kişi arttı. İnşaatta 25 bin, tarımda ise 10 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi. Sanayide çalışan sayısı aynı dönemde 121 bin kişi azaldı.

Çalışanların yüzde 59,8'i hizmetlerde, yüzde 19,7'si sanayide, yüzde 13,7'si tarımda ve yüzde 6,8'i inşaatta yer aldı.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAATE YÜKSELDİ

Referans döneminde işinin başında olan çalışanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat arttı. Haftalık ortalama çalışma süresi 42,3 saat olarak hesaplandı.

İstihdam hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayi sektöründe 121 bin kişi azaldı.İstihdam hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayi sektöründe 121 bin kişi azaldı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9 OLDU

İşsizlik oranındaki gerilemeye rağmen işgücü piyasasının daha geniş bölümünü gösteren atıl işgücü oranı yüzde 29,9 seviyesinde kaldı. Oran, önceki çeyreğe göre 0,2 puan azaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 oldu. Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20 olarak tahmin edildi.

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