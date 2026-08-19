Türkiye’de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 7,9’a geriledi: İstihdam arttı, atıl işgücü yüzde 29,9 seviyesini korudu
TÜİK’in Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan verilerine göre işsiz sayısı önceki çeyreğe kıyasla 84 bin azalarak 2 milyon 799 bine indi. Aynı dönemde istihdam 155 bin kişi arttı. Genç işsizlik yüzde 13,9’a gerilerken kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 10,3 ile erkeklerin 3,6 puan üzerinde kaldı.
Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 799 bine gerilerken istihdam 32 milyon 479 bine çıktı.
İŞSİZ SAYISI 84 BİN KİŞİ AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek işgücü göstergelerini açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı, önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 799 bine geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 olarak hesaplandı.
İkinci çeyrekte işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 10,3 olarak tahmin edildi. Kadınlardaki oran, erkeklerin 3,6 puan üzerinde gerçekleşti.
İSTİHDAM 32 MİLYON 479 BİNE ÇIKTI
İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan yükselerek yüzde 48,5 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak kaydedildi.
İŞGÜCÜNE KATILIM SINIRLI GERİLEDİ
Çalışanlar ile aktif biçimde iş arayan işsizlerin toplamından oluşan işgücü, önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine yükseldi. Buna karşılık işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,7'ye indi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 oldu.