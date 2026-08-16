Petrol arama kararları Resmi Gazete'de! TPAO'ya iki saha için 5 yıllık ruhsat verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol arama faaliyetlerine ilişkin yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Batman, Mardin, Siirt, Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahaların ruhsat süreleri uzatılırken, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bazı sahalarına ilişkin petrol arama ruhsatlarının süreleri uzatılırken, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

BATMAN, MARDİN VE SİİRT'TEKİ RUHSATIN SÜRESİ UZATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt'te bulunan "AR/TPO/K/M47-a3" pafta numaralı 15 bin 297 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2028'e kadar uzatıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F18-b3" pafta numaralı 14 bin 536 hektar yüz ölçümüne sahip sahanın petrol arama ruhsatının süresi ise 22 Eylül 2028'e kadar uzatıldı.

İKİ SAHAYA 5 YILLIK PETROL ARAMA RUHSATI

Bunun yanı sıra TPAO'ya Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan 12 bin 601 hektar yüz ölçümüne sahip "AR/TPO/K/M41-c2" pafta numaralı saha ile Şanlıurfa'daki 24 bin 867 hektar yüz ölçümüne sahip "AR/TPO/K/M42-d1, d2" pafta numaralı saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararların, bölgelerin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

TPAO'NUN PETROL ARAMA KARARLARI