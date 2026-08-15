Ayder Yaylası yolunda kritik viraj dönüldü: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen Ayrım–Çamlıhemşin–Ayder İl Yolu projesinde yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü açılacağını duyurdu. Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Ayder Yaylası'na ulaşım süresinin 55 dakikadan 35 dakikaya ineceğini ve yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Ayder'e ulaşan güzergâhta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen Ayrım–Çamlıhemşin–Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.
YOLUN KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ
Pazar-Ardeşen Ayrım–Çamlıhemşin–Ayder İl Yolu'nun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğunu belirten Uraloğlu, "Ayder Yaylamız her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem kış hem de yayla turizminin gelişmesiyle birlikte güzergahtaki trafik yoğunluğu da arttı. Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak yolun kapasitesini artırıyor, vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, proje kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti.