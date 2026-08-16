Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklarda kritik görev değişiklikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birçok bakanlık ve kamu kurumunda kritik değişiklikler yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıklarında üst düzey atamalar gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli değişiklikler yapıldı.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince Zeynep Bilgin Eraslan atandı.
Öte yandan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda da görevden alma kararları alındı. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevlerinden alındı.
1. Metin Tarhan
2. Selahattin Özgündüz
3. Serdar Gazi Karababa
4. Timur Can Ulusoy
5. Davut Eskiocak
6. Eşref Doğan
7. Hacı Dursun Gümüşoğlu
8. Yahya Kalender
9. Alemdar Mustafa Yalçın
10. Hüseyin Uğurlu
11. Muharrem Ercan
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde de görev değişikliği yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alındı. Bu suretle boşalan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Mehmet Oğuzsoy atandı.
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım,
• İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök,
• Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Topçuoğlu,
• Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray,
• Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran,
• Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce atandı.